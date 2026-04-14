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開槓桿正2ETF 全輸！統一00988A 大漲近6%奪最飆 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠美國總統川普聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，台股14日大漲超過750點，衝高到36,200點之上。ETF也百花齊放，其中，統一投信旗下「主動統一全球創新（00988A）」展現上攻動能，一度強漲近6%，若扣除反向型商品，00988A躍居全市場原型ETF漲幅冠軍，所有槓桿型正2ETF也都打不贏00988A的強勢。

進一步觀察盤中全市場 ETF漲幅排行前五強，榜首由「期元大S&P原油反1（00673R）以超過6%拿下；統一00988A，盤中一度衝達15.72元，漲幅6%，持續改寫新高，成立5個月以來績效已經超過5成；國泰數位支付服務（00909）、中信日本半導體（00954）盤中也上漲超過5%，台新臺灣IC設計（00947）也上漲超過4%。

ETF達人表示，正2ETF本身具備兩倍槓桿，理論上漲幅應為大盤的兩倍，00988A在無槓桿加持下，近日漲幅常常跑贏正2ETF，尤其00988A為海外型主動式ETF，沒有漲跌幅限制，再加上經理人操盤的功力，長線爆發力可期。

00988A經理人陳意婷表示，美伊直接對話為1979年後最高級別的直接接觸，開啟談判就是轉機的開始，顯示美伊皆有意願結束戰爭。不過，由於美伊談判牽涉的利益層面和政治影響較廣，短期內不確定性仍大，後續有可能持續邊打邊談，但因市場將逐步意識到美伊皆有意願結束戰爭，戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，回歸基本面。看好主軸AI、能源基建、國防及衛星供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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