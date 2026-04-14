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台股飆破3萬6千點！0050衝上83元清流君喊ALL IN沒…空手仔：只剩口水

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上3萬6千點帶動0050飆漲至83元，年初至今漲幅逾23%引爆社群ALLIN熱潮與FOMO情緒，網友對追高加碼與否看法兩極。中央社
台股站上3萬6千點帶動0050飆漲至83元，年初至今漲幅逾23%引爆社群ALLIN熱潮與FOMO情緒，網友對追高加碼與否看法兩極。中央社

台股再度刷新高點，帶動元大台灣50（0050）同步走強。0050年初至今已上漲逾23%，股價來到約82至83元區間，加權指數也站上3萬6千點之上。社群上更掀起「ALL IN」討論潮，有人興奮加碼，也有人開始猶豫是否追高。

加權指數14日盤中來到36,229點，上漲約2.18%；0050則同步走揚至約83元，單日漲幅接近3%。從年初至今走勢觀察，0050漲幅達23.08%，呈現震盪走高格局。

臉書粉專「清流君」發文直言「台股今天又創新高！他奶奶還有誰沒ALL IN？」引發大量網友回應，市場情緒明顯轉為偏多與FOMO（錯失恐懼）。

多數留言展現強烈做多與持續投入的態度，不少人認為長期投資與持有才是關鍵「問就是all in，還好我早all in了，0050賺的豪爽」、「長期持有 持續買進！」、「今天史高也故意買一點零股」、「舒服啦 滿倉多」，也有人分享自身經驗「我在75的時候 也是all in了 還好一直重複看清流君的影片帶給我力量抱緊50」。另有投資人認為創新高反而代表趨勢延續，「創新高反而傾向持續上漲，而不是反轉向下」。

有一派網友甚至出現後悔與觀望情緒。例如「買太少」、「有小買但買的不夠有點難過」、「我還有一成多的現金」、「可惡已all in，沒有錢在高點買一張紀念了」；也有人質疑行情合理性，「明明又開戰了 不知道在高什麼」、「今日高點 明日低點」，甚至出現空手觀望心態「有，我，空手留口水」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 台股 做多

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