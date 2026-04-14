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統一將募新 ETF 看好這三產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一ETF 00403A初期看好產業。資料來源：統一投信
統一ETF 00403A初期看好產業。資料來源：統一投信

AI技術正以前所未有的速度成長，從初期畫圖會多出一隻腳的摸索階段，如今進階為能精準理解並執行複雜指令。面對產業更迭的瞬息萬變，過去的市值型投資未必能全面涵蓋AI時代的成長紅利。因應投資策略需與時俱進，統一投信即將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）募集繳款期間為4月22至24日，預計5月12日掛牌，可望從傳統的50大權值股概念中主動突圍，提前卡位AI成長賽道。

提到台股的核心資產配置，台灣50指數為台股最具代表性的指數，但據彭博統計過去十年數據顯示，多數年度台股主動式基金的績優生，表現大幅勝出台灣50與台股大盤。

以2023年生成式AI元年為例，當年台股加權指數報酬率26.83%、台灣50指數為24.87%。排名前四分之一的台股主動式基金，平均報酬率達66.33%，顯示績優的主動式基金充分展現超額報酬實力。即便在2022年的空頭年，加權指數下跌22.40%、台灣50指數下跌24.88%，排名前四分之一的台股主動式基金平均跌幅21.92%，表現也相對抗跌，凸顯主動選股的投資優勢。

帶著耀眼的實戰成績與龐大的投研資源，統一投信即將再推出00403A，以汰弱增強策略，期盼打破傳統市值型ETF的限制，讓投資效益有機會更上層樓。發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。

台股今年震盪加劇，展望後市，00403A擬任經理人張哲瑋認為，AI推動產業規模不斷升級，2026~2033年全球AI市場規模的複合年增率高達30.6%，預估至2033年總市場規模將飆升至3.5兆美元。在這波AI列車全速前進的過程中，台灣供應鏈憑藉強大的技術底蘊，成功搶占全球核心戰略地位。無論是先進製程、散熱、電源管理，乃至於網通、人形機器人領域，台廠皆是不可或缺的關鍵要角。面對輪動快速的AI供應鏈，透過主動出擊，有機會更精準掌握各次產業的爆發點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 台股

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