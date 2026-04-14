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100張0056時間地圖曝光！每月投入30000元只要9.2年…杉本揭配息再投入驚人複利

聯合新聞網／ 杉本來了
30歲後面對房貸與家計壓力，存100張0056並非為了快速致富，而是透過配息持續再投入打造穩定現金流，換取踏實生活的安心感。本報系資料照
30歲後面對房貸與家計壓力，存100張0056並非為了快速致富，而是透過配息持續再投入打造穩定現金流，換取踏實生活的安心感。本報系資料照

有些時候，投資不是為了多賺一點，而是讓生活，多一點安心。

到了30歲之後，開始發現，錢不再只是自己的事。

可能是房貸、孩子的學費，也可能是父母慢慢變老後的照顧。

收入或許比以前高了，但支出、責任，也一起上來了。

這時候，你會開始思考一件事：

如果有一天工作慢下來，生活，能不能還是穩穩地過下去。

像元大高股息（0056）這樣的資產，很多人一開始接觸，也許只是因為配息。

但慢慢地，你會發現，它的意義其實不只是數字。

每一次配息，不一定會讓你立刻變得更有錢，但那種「持續有現金流進來」的感覺，會讓人心裡，多一點踏實。

市場上漲的時候，它不一定跑得最快；

市場震盪的時候，也不一定完全不動。

但它存在的價值，本來就不是為了短期的表現，而是陪你走一段比較長的路。

有些人用它，慢慢存；有些人用它，補貼生活；也有人把它當成，未來的一種準備。

到了某個年紀才會明白，投資不一定要很厲害，但一定要讓自己，睡得著。

或許0056不會讓你一夕之間改變人生，但它可能會在很多個平凡的日子裡，一點一點，讓生活變得更穩。

而這種穩定，對很多人來說，其實比什麼都重要！

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 ETF

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