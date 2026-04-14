00403A強碰千億00981A...主動式ETF內鬥？阿尼揭密：這1檔才是0050最強對手

2026年台股主動式ETF戰火持續延燒！在統一投信旗下主動統一台股增長（00981A）規模突破千億大關後，同家投信再度推出另一檔主動式尖兵統一台股升級50（00403A）。

財經Youtuber「鄉民投資」阿尼在其最新影片中，為投資人揭開這檔標榜「升級版0050」的神秘面紗，深入分析兩位明星經理人的操盤風格，以及主動式選股如何試圖「打爆」傳統指數型工具。

主動式ETF核心：買的是分析師的「人腦」

阿尼指出，00403A與00981A的本質核心一致，買的都是基金公司研究團隊的「人腦」。

不同於元大台灣50（0050）這種清清楚楚將選股規則寫在指數裡的被動式ETF，主動式ETF的選股邏輯屬於企業的Know-how。

阿尼坦言：「主動式操作具備一定程度的黑箱，因為不可能全部攤開揭露，以免遭到市場先一步卡位或抄襲。」

針對投資人關心的經理費問題，阿尼認為關鍵不在費用高低，而在於績效能否覆蓋成本。他以00981A為例，雖然費用比0050貴，但截至目前績效呈現「碾壓」態勢，這筆錢就付得值得。

雙經理人風格對決：科技爆發vs.穩中求勝

阿尼在影片中詳細拆解了兩檔主動式ETF經理人的背景差異。00981A經理人陳釧瑤出身本土投信，以科技型基金「統一奔騰」為代表作，擅長捕捉具爆發力的中小型成長股，風格偏向「尋找創新力」。

而00403A的經理人張哲瑋則具備外商風控思維，過去操盤「統一台灣動力基金」，這類基金規定須有30%以上持股放在非電子族群（如金融、中概、資產股）。

阿尼分析，張哲瑋擅長以大型權值股為底盤，在穩健中追求超額報酬，這與00403A鎖定市值前50大、再輔以51至200名黑馬股的定位完美契合。

鎖定前200大黑馬：主動剔除衰退中的「肥仔」

對於00403A自稱「升級版0050」的說法，阿尼給出了具體的邏輯解釋。傳統0050的困境在於「不篩選品質」，只要市值夠大，即便企業前景不佳、正在走下坡，也會被迫留在組合內。

「00403A的解決方案是，我也選大型股，但我會主動剔除那些市值夠大卻已在走下坡的『肥仔』公司。」阿尼說明，00403A以市值前50大為核心，並從51至200名中挖掘成長黑馬。

在學術統計上，市值越大波動越趨穩定，因此00403A相較於00981A（前300大選股），可視為一個更穩健的底盤搭檔。

投資建議：主動配置與被動規則的抉擇

最後，阿尼建議投資人可以根據自身需求進行配置。

如果你是00981A的持有者，加入00403A可以讓組合更均衡；若你是0050的投資人，則可以思考要繼續跟著「規則」走，還是多付一點費用請專業團隊幫忙「判斷」與「篩選」。

阿尼也提醒，過去績效不代表未來，主動式ETF極度依賴經理人的操盤穩定性，在2026年多變的市場中，深思熟慮與數據佐證才是存股致勝的不二法門。

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