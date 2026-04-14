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護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。 圖／聯合報系資料照
台積電。 圖／聯合報系資料照

隨著台積電（2330）法說會行情啟動，市場對先進製程與AI應用需求前景持續升溫，加上美伊戰事影響逐步鈍化，台股在資金回流下走勢轉強，不僅收復3月修正失土，更一舉改寫歷史新高。聚焦AI成長題材的台股ETF表現同步亮眼，中信小資高價30ETF（00894）盤中漲幅近3.5%，盤中最高突破39元，寫下掛牌以來新高紀錄。

中國信託投信指出，近一年台股漲勢結構已出現明顯轉變，高價股成為推升指數的主要動能。依據統計，近一年台股漲幅貢獻最高的前十大領漲股，清一色為AI高價股，且股價水位皆高於200元，顯示具備AI核心成長題材的企業，更容易吸引資金集中配置，進一步放大股價表現。

從整體數據來看，股價低於200元的個股，近一年平均漲幅約29%；反觀股價在200元以上的高價股，平均漲幅則高達243%，兩者表現落差顯著。00894經理人韓聖弘分析，高價股多集中於AI關鍵供應鏈，包括先進製程、高效能運算與AI伺服器等核心領域，具備長期成長性，自然成為資金追逐焦點。

回顧3月，美伊戰事一度干擾市場情緒，台股出現一波修正，整體估值回落至相對合理水位。不過，歷史經驗顯示，當台股估值進入相對低檔後，未來三至六個月往往有機會迎來反彈行情，而基本面最具支撐的族群，通常也是反彈力道最強的標的。

韓聖弘指出，以近一年表現觀察，高價股不僅在反彈行情中具備領先優勢，無論是相較半導體類股、電子類股整體、市值前50大企業，甚至是大盤指數，高價股的谷底反彈能力皆相對突出，成為推動台股再創新高的關鍵力量。

中國信託投信表示，AI仍是推動台股中長期成長的核心引擎，隨著雲端運算、生成式AI應用持續擴張，高效能運算與先進製程需求趨勢明確，有助支撐相關企業獲利成長動能。聚焦AI關鍵供應鏈的00894，成分股集中於具備技術門檻與成長潛力的台灣企業，可望在產業動能挹注下，持續掌握市場主流趨勢。

展望後市，中國信託投信認為，在法說旺季展開、產業能見度逐步提高、地緣政治利空影響趨緩的背景下，資金有機會持續回流至成長性明確的AI高價股，成為支撐台股後續表現的重要動能。投資人可透過布局科技主題型ETF，掌握台股法說行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

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