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台灣主動式 ETF 市場添生力軍 00997A 主動群益美國增長掛牌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00997A主動群益美國增長三大升級，投資優勢再進化。資料來源：財經網站、投信官網、2026/4/14
00997A主動群益美國增長三大升級，投資優勢再進化。資料來源：財經網站、投信官網、2026/4/14

主動式ETF快速崛起，自去年5月第一檔產品發行以來，迄今市面上發行檔數已超過25檔，數量更勝同期間被動式ETF發行檔數，儼然成為投資新寵，由群益投信發行的主動群益美國增長（00997A）14日掛牌，為台灣主動式ETF市場再添生力軍。

00997A是台灣第一檔以美股全產業為布局範疇的主動式美股ETF，透過三大升級措施，並掌握美股七巨頭、享受AI外溢效應之強勢科技增長股，及非科技業之未來潛力增長股等三大王牌題材，力求更全面的網羅美股產業多元成長契機。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，金融市場瞬息萬變，今年來受到美國對等關稅雜音一度再現、美以伊衝突等干擾，為美股走勢增添波動，也更為突顯主動操作、彈性調整的重要性，主動式美股ETF正能滿足投資人需求。有別於被動式美股ETF或是先前已發行的主動式美股ETF，00997A透過三大升級措施進一步增強投資優勢。第一項升級為突破指數限制，大中小型股皆可布局，並不受限於權值龍頭股，更能提前挖掘具成長利基的中小型股，強化超額報酬追求能力。

群益投信主動式ETF研究團隊指出，第二項升級為全產業皆為布局範疇，並著眼於三大王牌題材，包括美股七巨頭、強勢科技增長股、非科技業之未來潛力增長股，主動掌握美股多元增長行情。第三項升級則是透過動態調整，因應市況即時調節持股內容，靈活掌握美股脈動。

00997A經理人吳承恕表示，近期美股雖受中東衝突影響而上下波動，不過基於美國經濟保有韌性，企業獲利有望延續強勁增長，市場共識預期S&P500企業第1季的EPS成長率將保持雙位數水準，也樂觀預期後續季度的獲利成長有望加速，且獲利改善的情況並非限定於單一產業，而是產業廣度有所提升，對於美股中長期表現仍正向看待。

吳承恕指出，投資佈局方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 美股 美國

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