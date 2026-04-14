除權除息旺季接近 法人：逐步加碼核心高股息策略

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，地緣政治引發短線股市偏震盪，對於追求高息或偏愛提供現金流商品的穩健型投資人而言，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略配置比重。與此同時，隨著除權除息旺季接近，建議可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第2及第3季除權息旺季的潛在收息機會。

中東局勢再現曙光，台股有望擺脫之前的大幅震盪壓力；投資信心雖逐步回穩中，但也因市場仍在等待進一步消息的膠著情緒，以及關注油價何時有望回檔與潛在通膨壓力，而陷入「忽多忽空」的不安情緒。面對市場波動增加，安聯投信表示，策略上更需倚重靈活的多策略，並於投資組合中納入主動與股息因子，至為關鍵。

隨著台股開始步入第2季及第3季的除權息旺季，驅動台股動能因子主題，除成長主題外，具主動或成長、高息等因子的「多投資策略」台股主被動式ETF，值此震盪之際再度成為市場關注焦點。

廖本隆表示，近年市場整體投資氛圍在關稅政策衝擊、地緣政治風險、AI 供應鏈重組三條線索交織下，波動度持續拉大，加上類股輪動週期縮短，配置上更需要置入主動與多策略的因子，快速調整權重，如此才有望在重大事件後迅速重新定位，伺機掌握更多潛在成長與高息的機會。

廖本隆強調，主動式管理的優勢不是在「資本利得」與「股息」之間二選一，而是根據市場環境動態配置兩者的比重。而這正是主動式 ETF 在除權息季節捕捉超額報酬的結構性優勢。

在布局上，00984A仍以電子股仍是核心，面對市場的波動將伺機加碼電子股配置，例如，上游半導體、PCB製造及CPO相關股票，以擴大AI相關主題的投資機會以及打擊面；同時搭配部分金融股，除了收息的考量，也可在AI科技震盪時，適時發揮相對穩健支撐效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。