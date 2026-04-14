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台積電法說會將到 這ETF盤中飆歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東戰火持續升溫，半導體股價卻越燒越旺，根據彭博統計，美國費半指數4月13日收9,039.52點，續創歷史新高，且是2002年以來最大規模的八日連漲，帶動台股14日開盤大漲，盤中半導體股表現紅通通，半導體ETF全面衝高，其中，具台版費半之稱的新光臺灣半導體30（00904），盤中創歷史新高價；因4月17日除息，每單位預估配息0.68元，換算年配息率突破8%的水準，今日盤中卡位買氣大增。

市場專家表示，4月台股除息秀本周起熱鬧登場，半導體市值型ETF-新光00904搶先打頭陣，下周還有群益00927、元大0056等順勢登場，受惠AI基建潮帶動，加上最近AI硬體投資題材火熱，在台股原型ETF中，半導體ETF今年股價表現亮眼，以本周五即將除息的00904來看，4月以來截至4月13日收盤，00904含息報酬12.54%，贏過同期間大盤的11.77%；今年以來也有35.16%的突出表現，亦明顯領先大盤的22.42%，最新受益人數及零股人數皆同步創歷史新高，且呈連續八周維持正成長紀錄。

00904經理人詹佳峯表示，2026年AI加速驅動下，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，明年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

台新投信建議，本周台積電法說會即將登場，吸引不少資金卡位台積電個股，或轉布局高含積量台股ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定季配息型半導體ETF參與除息，中長期來看半導體ETF填息機率大，除提供每季領息收益外，資本利得成長潛力更值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 中東 台股

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