快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

00881、00891、00935寫新高…半導體ETF大洗牌台積電持股解封！股添樂：00904飆34％超狂績效

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
受惠台積電法說樂觀預期與持股上限鬆綁，00904首季繳出34%傲人報酬。中央社
受惠台積電法說樂觀預期與持股上限鬆綁，00904首季繳出34%傲人報酬。中央社

＊原文發文時間為4月13日

禮拜四就是台積電（2330）法說，現在市場普遍預期資本支出展望相對樂觀，所以最近台股幾乎無視中東戰爭的影響，科技股還是強到不行。

像國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、中信關鍵半導體（00891）這些熱門半導體ETF最近都先創新高了。不過有一檔很少人提到，那就是新光臺灣半導體30（00904），今年才過完第1季，已經跑出34%的表現。

這檔ETF過去算相對冷門，因為它有個痛點。

過去它把台積電持股上限設定在30%，但台積電在半導體的市值占比早就遠超30%，這就造成每次行情走「拉積盤」的時候，00904因為台積電比重不足，績效會明顯落後大盤。

但是去年底，它調整了這項規則。把台積電的持股上限從30%改為貼近市場實際權重。現在00904持有台積電比例已經近44%，過去會落後大盤的問題完全解決。

現在它是一檔涵蓋上市上櫃的純半導體、且市值加權的ETF，定位其實很適合當作追蹤台股一籃子包含台積電、封裝、測試、IC設計等半導體指標龍頭股的ETF。

另一個重點是，得益於這幾年半導體噴出，使得它一直以來配息都算大方，尤其又是季配息機制，算是同時有價差跟配息的類型。這次配0.68，雖然裡面可能絕大多數都是資本利得，但這個數字換成股息率，甚至已經比很多高股息ETF還要高了。

所以我覺得它算是一檔可做長可做短的科技ETF。

當然你要做空也可以，不過我不建議你這麼做。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 00935野村臺灣新科技50 00891中信關鍵半導體 00904新光臺灣半導體30 ETF 2330台積電

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

00981A報酬狠甩0050！杉本點「內扣1.1%不會貴」：績效已經能大大覆蓋成本

00981A報酬狠甩0050！杉本點「內扣1.1%不會貴」：績效已經能大大覆蓋成本

荷莫茲海峽封鎖油價飆破100美元！網猜「恐推升能源股行情」

川普自爆接獲來電稱伊朗想和解！加碼點名習近平盼停戰…網酸：唬爛大師

相關新聞

00881、00891、00935寫新高…半導體ETF大洗牌台積電持股解封！股添樂：00904飆34％超狂績效

半導體ETF新高頻現，台積電持股上限調整至44%，解決過往績效不足問題。新光台灣半導體30（00904）年初表現飆升34%，配息0.68，成為投資者關注焦點。

00981A報酬狠甩0050！杉本點「內扣1.1%不會貴」：績效已經能大大覆蓋成本

2026年台股市場進入AI與電子產業鏈高度輪動的階段，市值型ETF的配置邏輯再度成為投資人關注焦點。財經Youtuber杉本在其最新影片中，深入對比了傳統老牌元大台灣50（0050）與近期討論度極高的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），直言兩者績效拉開30%至40%的關鍵，在於「市場報酬Beta」與「超額報酬Alpha」的策略差異。

00919與00713今股息入帳！存股哥9個月狂補28張0056：將集中火力轉戰0050

群益台灣精選高息（00919）及元大台灣高息低波（00713）今日股息入帳，投資者槓桿存股哥本月領取62,670元股息。自去年8月以來，他於9個月內狂補28張0056，持股達50張，並計劃持續優化投資比例。

富邦NASDAQ 分割投票 啟動

富邦投信宣布，旗下富邦NASDAQ（00662）即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至27日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF價格攀升，此次分割議題迅速成為市場焦點。

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

台積電3月營收優於預期，市場對半導體景氣回溫的信心明顯升溫，加上本周法說會即將登場，資金提前卡位跡象浮現，帶動高含「積」量的科技型ETF再度成為市場關注焦點。建議投資人可透過高含積ETF，採取分批或定期定額方式進場。

13檔台股 ETF 受益人創高

根據集保戶股權分散4月10日最新統計資料顯示，雖然新增兩檔台股ETF使得總檔數來到86檔，不過受益人數卻中止創高，上周減少34,803人，受益總人數14,200,001人，統計今（2026）年來增加2,026,511人。台股ETF受益人上周有13檔逆勢創高，以主動式與高息型上榜最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。