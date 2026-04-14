00881、00891、00935寫新高…半導體ETF大洗牌台積電持股解封！股添樂：00904飆34％超狂績效

＊原文發文時間為4月13日

禮拜四就是台積電（2330）法說，現在市場普遍預期資本支出展望相對樂觀，所以最近台股幾乎無視中東戰爭的影響，科技股還是強到不行。

像國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、中信關鍵半導體（00891）這些熱門半導體ETF最近都先創新高了。不過有一檔很少人提到，那就是新光臺灣半導體30（00904），今年才過完第1季，已經跑出34%的表現。

這檔ETF過去算相對冷門，因為它有個痛點。

過去它把台積電持股上限設定在30%，但台積電在半導體的市值占比早就遠超30%，這就造成每次行情走「拉積盤」的時候，00904因為台積電比重不足，績效會明顯落後大盤。

但是去年底，它調整了這項規則。把台積電的持股上限從30%改為貼近市場實際權重。現在00904持有台積電比例已經近44%，過去會落後大盤的問題完全解決。

現在它是一檔涵蓋上市上櫃的純半導體、且市值加權的ETF，定位其實很適合當作追蹤台股一籃子包含台積電、封裝、測試、IC設計等半導體指標龍頭股的ETF。

另一個重點是，得益於這幾年半導體噴出，使得它一直以來配息都算大方，尤其又是季配息機制，算是同時有價差跟配息的類型。這次配0.68，雖然裡面可能絕大多數都是資本利得，但這個數字換成股息率，甚至已經比很多高股息ETF還要高了。

所以我覺得它算是一檔可做長可做短的科技ETF。

當然你要做空也可以，不過我不建議你這麼做。

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