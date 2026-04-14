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00981A報酬狠甩0050！杉本點「內扣1.1%不會貴」：績效已經能大大覆蓋成本

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本提醒， 00981A的成功高度依賴陳釧瑤等經理團隊的選股眼光。台股示意圖／中央社
杉本提醒， 00981A的成功高度依賴陳釧瑤等經理團隊的選股眼光。台股示意圖／中央社

2026年台股市場進入AI與電子產業鏈高度輪動的階段，市值型ETF的配置邏輯再度成為投資人關注焦點。

財經Youtuber杉本在其最新影片中，深入對比了傳統老牌元大台灣50（0050）與近期討論度極高的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），直言兩者績效拉開30%至40%的關鍵，在於「市場報酬Beta」與「超額報酬Alpha」的策略差異。

門檻與現金流：00981A具小資分批優勢

杉本指出，0050與00981A最直觀的差異首先體現在「進入門檻」。2026年4月，0050單張價格已來到約17.9萬元，而00981A僅約2.2萬元，兩者價差極大。

對於預算有限的小資族來說，00981A明顯在分批佈局與建立部位的速度上更具靈活性。

此外，配息機制也是一大看點，00981A採用的季配息相較於0050的半年配，能提供更密集的現金流節奏，對於兼顧資本成長與現金流的需求更具吸引力。

選股邏輯大不同：買「最強」還是買「正在變強」？

在核心策略上，杉本強調兩者的選股舞台雖然都在上市櫃市值前300大，但邏輯完全不同。

0050遵循的是「純市值被動策略」，直接打包市值前50大的巨頭，「誰大就買誰」，優點是透明穩定。然而，0050缺乏品質篩選（如不看ROE、獲利穩定度），且台積電權重高達63.48%，整體表現幾乎由單一權值股決定。

反觀00981A則展現了主動式ETF的靈活性。其透過經理人陳釧瑤帶領的團隊，在市值前300大公司中進行「第二層篩選」，嚴格考察獲利能力、ROE及營收盈餘的穩定性。

杉本分析：「0050買的是臺灣最強的公司，但00981A買的是正在變強的公司。」透過主動調整權重，00981A將台積電壓在約9%左右，並分散佈局至台光電、智邦、奇鋐等具備成長動能的電子股，讓動能不只來自單一權值。

內扣費用與績效：超額報酬成功覆蓋成本

針對市場最在意的「內扣費用」，0050約為0.43%，而00981A則高達1.1%。杉本提醒投資人：「費用高低不能單看數字，要看績效是否能覆蓋成本。」

數據顯示，自2025年5月26日至2026年4月7日間，00981A累積報酬率高達100%至108%，遠超0050的65%至75%。

這意味著即便內扣成本較高，00981A透過主動選股與產業配置創造的「Alpha」已足以抵銷費用差距。

資金流向與風險：規模破千億的信賴感

杉本觀察到，資金正在往00981A集中，目前基金規模已突破1000億元，受益人數快速成長至20萬人以上。

主動式ETF的報酬高度依賴經理人與研究團隊的眼光，例如陳釧瑤過去管理統一奔騰基金時曾創下五年期382.62%的報酬。

但杉本也提醒，主動式績效不一定能永遠維持領先，這是投資人在轉換前必須了解的本質差異。

總結：核心資產的兩難選擇

杉本最後總結，兩檔標的代表不同的投資思維。如果你追求的是與大盤同步、認同純市值加權，0050依然是穩健首選。

但如果你渴望參與AI科技成長趨勢，且認同專業團隊的主動篩選與動態配置能力，00981A則是理想工具。

在複利長跑中，看清策略背後的邏輯，比單純追逐高報酬數字更為重要。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長

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