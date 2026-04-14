00919與00713今股息入帳！存股哥9個月狂補28張0056：將集中火力轉戰0050

＊原文發文時間為4月13日

明天是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）股息發放日、後天是復華台灣科技優息（00929）股息發放日，本月我領股息$62,670，今天股息再投入買進1.7張元大高股息（0056），持股張數來到50張，也算是達成去年設定的一個小目標。

算了一下從去年8月開始拉高0056的投入比例以來，9個月共計買入28張，速度比我想像的快上不少，也要多虧去年第四季到今年初的大漲，讓我有更多上槓的空間。

本季確定就會以50張0056參與除息，加上45張00929每張配息0.13，下個月股息總額預計是$55,850，照個人目前配置，每個月股息保底至少5萬應該沒問題了。

之後也會按照規劃好的戰術集中火力買市值型，但不是高股息就完全不買，而是以市值型為主高股息為輔的比例去存，我的元大台灣50（0050）現在有8張，今年結束看可不可以買到15-20張這個區間。

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