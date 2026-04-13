快訊

美軍封鎖生效！川普：靠近封鎖區伊朗船隻 將立即摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF「4月除息高峰秀」來了 六檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
4月以來受益人數正成長的台股除息ETF表現。資料來源：集保結算所 CMoney 人數統計自3/27至4/10
4月以來受益人數正成長的台股除息ETF表現。資料來源：集保結算所 CMoney 人數統計自3/27至4/10

根據CMoney、集保結算所的最新統計，本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀，由新光臺灣半導體30（00904）本周五率先除息打頭陣，4月預估配息金額不俗，截至4月10日止，00904受益人數上周再創歷史新高，並維持連八周受益人數正成長紀錄；另外，群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）兩檔高配息ETF，預計下周也展開除息，4月以來兩檔受益人數大幅成長；至於4月台股其他除息ETF中，聯邦台精彩50（009804）、永豐台灣ESG （00888）、主動安聯台灣高息（00984A）等三檔，由於配息金額不差，4月以來同樣吸引受益人數直線竄升，顯示台股主被動ETF配息金額吸睛又吸金，掀起新一波買搶買潮。

市場專家表示，4月台股除息ETF中，除不少檔具「高配息」特色外，受惠4月16日台積電法說召開，台積電3月營收表現亮麗、先進製程產業供不應求下，台積電未來成長前景無虞，也帶旺4月除息的半導體ETF，包括00904、00927兩檔同步受惠，尤其是00904，在半導體ETF中，含積量達43.9%最高，4月以來00904含息報酬12.5%，反超越同期大盤的11.7%，今年來亦創35.1%的表現，也領先台股的22.4%，加上受益人同步成長創史高，顯示具季配息的半導體ETF，成分股納入台積電權王及其他半導體重量級成分股，更兼顧高成長優勢，創造息利雙收契機。

新光臺灣半導體30ETF投資團隊強調，2026年AI加速驅動下，除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體受惠最大，因為全球半導體產業，目前正以空前規模與速度擴建產能，以滿足全球在AI趨勢下的先進邏輯、先進記憶及高頻寬架構日益成長的需求，其中，台廠半導體供應鏈，包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，全產業鏈同步受惠於全球半導體生態系正同步擴充產能與技術能力，中長期將迎來新一波科技創新浪潮。

台新投信表示，本周起新光臺灣半導體30、台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）及台新永續高息中小（00936）等四檔，集中於4月17日除息，最後買進日為4月16日，從過往經驗來看，台積電每逢法說會召開前，市場往往出現新一波資金卡位台積電零股，或轉布局高含積量ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可以鎖定季配息型半導體ETF，中長期來看填息機率大，除享受每季領息現金流收益外，更能擁抱資本利得長線成長潛力。

本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀。ETF示意圖。圖／AI生成
本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀。ETF示意圖。圖／AI生成

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 台股 集保結算所 ETF

延伸閱讀

16檔台股ETF本週發放股利 挹注238億資金活水

台股資金活水本周挹注238億元 16檔台股 ETF 發股利、00919配發最多

4月配息高峰！本周16檔台股ETF發股利238.87億元 00919發144億元最多

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

相關新聞

不受中東戰事影響！元大納斯達克ETF的IPO提前一天達陣「截止收件」

儘管美伊戰事引發股市高點震盪，但竟然有ETF的IPO在這個時候還能有提前達陣募集金額的成果，甚至因此而提前一天通知通路不再收件。元大投信從4月8日開始進行元大納斯達克精選ETF (009820)的IPO，原本預計在明日截止，不過根據券商通路傳出的最新消息，元大投信已在今日下午通知各通路總公司，由於已達到募集的目標金額，因此「提前一天截止收件」，請各通路明天起不再收件；因募集金額達標而提前一天截止收件，可見得這檔ETF買氣爆棚的程度。

0050規模破1.5兆！經理費調降總費用率估探0.18%…達人曝新買選這檔、舊有免換

元大台灣50（0050）規模突破1.5兆，經理費率及保管費明顯下降，預計總費用率可達0.18%。新投資者選擇0050理財較為合理，持有006208者則無需更換。

重壓00919與00713等高股息…三年獲利560萬靠息收買正2！小師傅：買完換00662

小師傅透露，他在三年內透過長期持有高股息股票獲利560萬，未有任何賠錢紀錄。他計劃在購買100張正2後，進一步進場富邦NASDAQ（00662），強調現金流的重要性。

主動式ETF紅不讓！00981A攀升至台股ETF第六大、再添一檔新兵

美伊談判破裂、美國封鎖荷莫茲海峽影響，壓抑台股表現，13日多數時間在平盤上下震盪，尾盤在買單進場下，拉抬指數由黑翻紅，終場上漲39點收35,457點，改寫收盤新高價，加權指數及櫃買指數連續兩日收盤創下新高價，台股ETF則呈現漲跌互見，其中，當紅炸子雞-主動統一台股增長（00981A）持續受惠於資金流入，規模連三個交易日超車，最新排名已經攀升至台股ETF第六大。

表現亮眼！0050定期定額戶數叩關百萬 月增逾14.2萬戶數創紀錄

證交所13日公3月定期定額統計出爐，其中，元大台灣50（0050）單月月增逾14.2萬人改寫紀錄，推升定期定額戶數衝破98.6萬人新高，改寫2025年7月單月月增11.4萬人紀錄，最快本月將成為國內首檔定期定額戶數突破百萬的ETF；若以每人平均每月扣款萬元計算，每月透過0050進入台股的定期定額資金高達百億，叩關百萬。

富邦NASDAQ 00662啟動分割投票 投票至4月27日截止

富邦投信宣布，旗下富邦NASDAQ（00662）即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至4月27日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF價格攀升，本次分割議題迅速成為市場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。