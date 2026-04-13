台股ETF「4月除息高峰秀」來了 六檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮

根據CMoney、集保結算所的最新統計，本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀，由新光臺灣半導體30（00904）本周五率先除息打頭陣，4月預估配息金額不俗，截至4月10日止，00904受益人數上周再創歷史新高，並維持連八周受益人數正成長紀錄；另外，群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）兩檔高配息ETF，預計下周也展開除息，4月以來兩檔受益人數大幅成長；至於4月台股其他除息ETF中，聯邦台精彩50（009804）、永豐台灣ESG （00888）、主動安聯台灣高息（00984A）等三檔，由於配息金額不差，4月以來同樣吸引受益人數直線竄升，顯示台股主被動ETF配息金額吸睛又吸金，掀起新一波買搶買潮。

市場專家表示，4月台股除息ETF中，除不少檔具「高配息」特色外，受惠4月16日台積電法說召開，台積電3月營收表現亮麗、先進製程產業供不應求下，台積電未來成長前景無虞，也帶旺4月除息的半導體ETF，包括00904、00927兩檔同步受惠，尤其是00904，在半導體ETF中，含積量達43.9%最高，4月以來00904含息報酬12.5%，反超越同期大盤的11.7%，今年來亦創35.1%的表現，也領先台股的22.4%，加上受益人同步成長創史高，顯示具季配息的半導體ETF，成分股納入台積電權王及其他半導體重量級成分股，更兼顧高成長優勢，創造息利雙收契機。

新光臺灣半導體30ETF投資團隊強調，2026年AI加速驅動下，除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體受惠最大，因為全球半導體產業，目前正以空前規模與速度擴建產能，以滿足全球在AI趨勢下的先進邏輯、先進記憶及高頻寬架構日益成長的需求，其中，台廠半導體供應鏈，包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，全產業鏈同步受惠於全球半導體生態系正同步擴充產能與技術能力，中長期將迎來新一波科技創新浪潮。

台新投信表示，本周起新光臺灣半導體30、台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）及台新永續高息中小（00936）等四檔，集中於4月17日除息，最後買進日為4月16日，從過往經驗來看，台積電每逢法說會召開前，市場往往出現新一波資金卡位台積電零股，或轉布局高含積量ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可以鎖定季配息型半導體ETF，中長期來看填息機率大，除享受每季領息現金流收益外，更能擁抱資本利得長線成長潛力。

本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀。ETF示意圖。圖／AI生成

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。