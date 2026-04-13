13檔台股 ETF 受益人創高

儘管美伊戰事引發股市高點震盪，但竟然有ETF的IPO在這個時候還能有提前達陣募集金額的成果，甚至因此而提前一天通知通路不再收件。元大投信從4月8日開始進行元大納斯達克精選ETF (009820)的IPO，原本預計在明日截止，不過根據券商通路傳出的最新消息，元大投信已在今日下午通知各通路總公司，由於已達到募集的目標金額，因此「提前一天截止收件」，請各通路明天起不再收件；因募集金額達標而提前一天截止收件，可見得這檔ETF買氣爆棚的程度。

2026-04-13 21:01