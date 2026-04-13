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13檔台股 ETF 受益人創高
根據集保戶股權分散4月10日最新統計資料顯示，雖然新增兩檔台股ETF使得總檔數來到86檔，不過受益人數卻中止創高，上周減少34,803人，受益總人數14,200,001人，統計今（2026）年來增加2,026,511人。台股ETF受益人上周有13檔逆勢創高，以主動式與高息型上榜最多。
13檔受益人數創新高的台股ETF包括：元大高股息（0056）、群益台灣精選高息、主動統一台股增長、元大台灣50正2、主動群益科技創新、群益半導體收益、永豐台灣ESG、主動安聯台灣高息、主動國泰動能高息、新光臺灣半導體30、聯邦台精彩50、主動摩根台灣鑫收及元大富櫃50。
主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣因科技供應鏈完整，在全球AI大勢中扮演重要供應商角色，AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會與投資契機，投資人可留意。
主動摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨表示，目前持股比例已超過九成，剩餘部位將會紀律性地執行掩護性買權策略。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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