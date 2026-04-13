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高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台積電3月營收優於預期，加上本周法說會即將登場，帶動高含「積」量的科技型ETF成市場焦點。聯合報系資料照
台積電3月營收優於預期，加上本周法說會即將登場，帶動高含「積」量的科技型ETF成市場焦點。聯合報系資料照

台積電3月營收優於預期，市場對半導體景氣回溫的信心明顯升溫，加上本周法說會即將登場，資金提前卡位跡象浮現，帶動高含「積」量的科技型ETF再度成為市場關注焦點。建議投資人可透過高含積ETF，採取分批或定期定額方式進場。

觀察基本面，台積電受惠於AI與高效能運算（HPC）需求持續擴張，帶動營運動能穩健成長，3月營收表現亮眼，反映終端應用需求仍處上行循環。隨法說會將釋出資本支出、先進製程進展及AI需求能見度等關鍵訊息，市場普遍預期將成為牽動台股與科技股後市的重要指引。

此背景下，與台積電連動性高的ETF產品吸引資金進駐。以富邦科技ETF （0052）為例，台積電權重約七成，為市場少數高度聚焦半導體龍頭的ETF。相較於分散型ETF，0052更能直接反映台積電股價與產業趨勢變化，因此被視為高效率參與AI與半導體成長工具。

從市場表現來看，台積電占比超過五成的台股ETF，近一周漲幅達8%至9%以上，顯示資金明顯聚焦半導體核心資產。此一現象亦反映，在AI長期趨勢未變下，市場資金仍傾向優先布局具產業主導地位與成長確定性的龍頭企業。

富邦科技ETF經理人洪珮甄指出，隨地緣政治風險逐步淡化，加上3月營收由AI需求帶動，多家企業創下歷史新高，建議關注16日法說，將成為觀察產業動能延續性的關鍵。預期在龍頭帶動下，半導體族群有望持續扮演多頭主軸，並進一步向設備、材料及AI供應鏈擴散，形成族群輪動上攻格局。

展望後市，在AI應用持續擴展與雲端資本支出維持高檔的帶動下，半導體供應鏈仍具長期成長潛力。短期市場波動反而提供中長期布局契機。

投信法人分析，元大台灣50為純粹的市值型ETF，被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，且在資金青睞權值股下，自AI起步成長的2023年以來至4月9日，臺灣50指數累積含息總報酬224.5%，勝出大盤含息報酬率170.6%約53個百分點。

近期受到美伊戰爭影響，元大台灣50持續受投資人高度青睞，隨台股回彈、投資人資金挹注下，規模迅速突破1.5兆元，費用率也正式降至0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，有利投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 半導體 營收

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