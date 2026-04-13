海外 ETF 績效紅不讓 復華中國 5G 勁揚182%最犀利

近年來儘管美國關稅戰、中東戰火等仍不時干擾金融市場，但AI產業仍扮演推進的重要角色，在龐大的需求支撐下，韓國KOSPI綜合指數、費城半導體指數等指數漲幅超過100%，連帶國泰費城半導體（00830）、復華中國5G以及期元大道瓊白銀等在內的12檔海外ETF近一年漲幅超過100%。

根據CMoney統計至昨（13）日，觀察近一年來海外ETF市價（含息）漲幅表現，漲幅翻倍的依序為復華中國5G的182.93%、第一金太空衛星165.46%、期街口布蘭特正2的164.33%、國泰臺韓科技157.25%、期元大道瓊白銀121.75%、富邦日本正2的118.04%、台新日本半導體116.42%、元大全球5G的116.01%、中信日本半導體115.94%、國泰費城半導體112.73%、兆豐洲際半導體108.06%、富邦ESG綠色電力102.52%。

前述12檔中，除了期街口布蘭特正2主要反應美伊戰事造成油價飆漲外，其餘投資主軸大多都與科技、工業需求有相關。

進一步來看近一年ETF漲幅最犀利的復華中國5G，雖然ETF名稱仍屬於5G通信主題，但從最新持股結構來看，權重已明顯集中在AI基礎建設受惠股，其中，中際旭創、新易盛、天孚通信等為代表的高速光模組與光器件族群，直接受惠於AI算力需求爆發，800G、1.6T光模組、CPO與高速光連接成為資料中心升級關鍵；同時，東山精密、滬士電子、生益科技等高速PCB與關鍵材料廠，也受惠於AI伺服器、交換器與高速傳輸架構升級，帶動ETF近一年漲勢。

國泰費城半導體經理人李翰林指出，美股半導體族群近期展現強大爆發力，費城半導體指數截至4月10日收盤已來到8,889點，連續第三個交易日創下歷史收盤新高。

在指數續創新高的多頭格局下，建議投資人持續透過定期定額方式，並加入逢回布局策略，掌握AI基礎建設帶動的長線成長紅利。

至於白銀部分，期元大道瓊白銀研究團隊指出，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和AI的採用轉型，白銀將在未來十年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。

基本面緊俏狀況應有助於白銀長期表現，然而投資人亦須留意短線白銀市場波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。