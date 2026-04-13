不受中東戰事影響！元大納斯達克ETF的IPO提前一天達陣「截止收件」

儘管美伊戰事引發股市高點震盪，但竟然有ETF的IPO在這個時候還能有提前達陣募集金額的成果，甚至因此而提前一天通知通路不再收件。元大投信從4月8日開始進行元大納斯達克精選ETF (009820)的IPO，原本預計在明日截止，不過根據券商通路傳出的最新消息，元大投信已在今日下午通知各通路總公司，由於已達到募集的目標金額，因此「提前一天截止收件」，請各通路明天起不再收件；因募集金額達標而提前一天截止收件，可見得這檔ETF買氣爆棚的程度。

元大投信提前一天截止009820的IPO收件通知，在各券商知會分公司之後，消息不脛而走，隨即在社群平台上傳開。根據券商向各通路提示的內容，元大投信所傳達的通知重點主要有三，包括由於市場反應熱烈，因此提早一天，亦即在今日結束募集；客戶原本預計在明日匯款申購的，須在今日儘速完成；明日只處理問題件，亦即已送件，但還有資料或資金有待補齊的。

元大投信先前並未對外公開此次的募集金額目標，為何不能「有多少就募多少」？因為依照慣例，009820屬於投資海外的ETF，由於涉及資金赴海外投資，因此依央行規定，每檔與投資海外市場相關的ETF的初始募集規模，最多都不能超過200億，因此元大會提前喊停，市場估計金額應該有超過190億的水準，才會讓元大投信必須控制募集量，以避免屆時「超限」違反規定。

這檔ETF的IPO宣告提前一天結束，顯示這檔ETF的人氣爆棚，也反映出面對美伊戰事的衝擊，對於美股有興趣的投資人對於優質ETF的需求正在顯著的增加，特別是元大投信所發行的主動式ETF、被動式ETF，或是傳統基金，價格全面創新高，就以先前所發行的國內唯一集結全球軍工與航太品牌類股投資的00965 ETF為例，現在的股價已比成立之初多1倍，還有去年底發行的主動式ETF （AI新經濟）00990 A，從去年下旬掛牌迄今，三個多月報酬率已快4成，這也使投資人對於元大新發行、主打美股那斯達克的ETF更有信心，並因此掀起足以讓IPO提前喊停的募資熱潮。

此外，009820這檔以投資納斯達克族群裡的精選股票，亦即「優等裡的更優等」，亦可說對股民發揮相當大的號召力。倘若以元大投信先前在說明會上所揭露的發行資訊，這檔ETF是由元大投信攜手Nasdaq指數公司合作，在納斯達克100指數基礎上推出「進階版」，尤其即使美伊戰事，但美股反彈都以那股掛帥領漲，這檔ETF也因此更受股民期待，包括Nasdaq在此之前，並未針對其推出透過財務指標的「升級版」指數，因此這檔唯一引進升級版指數的ETF選股標的可說更為優質，並且掀起市場募資熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。