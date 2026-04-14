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富邦NASDAQ 分割投票 啟動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦投信宣布，旗下富邦NASDAQ（00662）即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至27日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF價格攀升，此次分割議題迅速成為市場焦點。

富邦NASDAQ昨（13）日小跌0.75元收101.85元，仍在百元之上。富邦投信指出，這檔ETF追蹤NASDAQ-100指數，涵蓋全球科技龍頭企業，受惠AI、雲端運算與高效能運算趨勢，近年基金規模與淨值同步走升。然而，隨淨值墊高，單張投資金額提高，也使部分投資人進場門檻上升。

ETF分割為國際市場常見機制，透過調整受益權單位數，使每單位價格下降，但投資人持有總價值不變。此舉有助提升流動性與交易便利性，並提高定期定額與小額投資參與意願。在全球科技產業長線成長趨勢未變下，NASDAQ相關ETF仍具中長期配置價值，透過制度優化，也有助提升市場參與度與投資效率。

若分割決議通過，富邦NASDAQ將以受益人會議當日（4月30日）基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數進行調整。計算出實際分割倍數後，再以停止交易首日（7月29日）基金淨值進行分割，當天揭露淨值即為分割後淨值，但至恢復交易日（8月4日）前仍會波動。

回顧先前有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）案例，於2025年完成分割後，受益人數成長近140%，顯示分割有助帶動交易活絡與投資人參與度提升。

富邦投信提醒，持有人可透過書面或「集保e手掌握」及券商App進行電子投票，持有1股即可參與，流程僅需數分鐘。電子投票期間至27日24時止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 美股 富邦投信

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