快訊

因應中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

新北市長民調再拉近「僅差1個百分點」 蘇巧慧、李四川回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

野村首檔主動式高股息 ETF 00999A 4月13日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信旗下全台首檔主動式 ETF 00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）自2025年獲准募集後即引發市場高度關注，隨著市場對主動式 ETF 的接受度持續升溫，野村投信再度趁勢追擊，推出主動野村臺灣高息ETF（00999A）4月13日至16日展開募集，發行價10元，1萬元即可入手一張，並採季配息機制，進一步豐富投資人參與台股的策略選擇。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，近期國際地緣政治風險逐步降溫，美伊衝突進入相對緩和階段，市場避險情緒明顯收斂，資金再度回流基本面具優勢的股市。儘管台股仍處於高評價、高波動的市場情境，但最終仍將回歸基本面考量。

游景德指出，台灣身為全球科技產業關鍵供應鏈核心，在AI浪潮持續推進下，其產業競爭力與長線投資價值並未因短期波動而動搖，台股仍具備深厚的長線投資價值。隨著美伊衝突宣布停火兩周，全球股市與台股均出現明顯反彈，自4月 8日以來加權指數重返35,000點關卡，電子零組件與半導體族群成為盤面領漲焦點。加上台股進入股利宣告與除權息旺季，若後續國際局勢持續朝正向發展，搭配台股基本面維持良好，有利台股朝向歷史新高挑戰。

游景德表示，在產業布局方面，今年台股企業成長動能仍以AI為核心，從GTC與OFC展會後，光通訊、CPO矽光子技術的長期趨勢再獲市場確認，半導體先進製程、先進封裝、測試與散熱等供應鏈亦可望持續受惠於CSP擴大 AI 基礎建設支出的趨勢。然而，市場已由普漲行情轉為嚴格檢視企業競爭力的階段，是否具備高階技術實力與良好庫存管理能力，將成為選股關鍵，「選股不選市」將是持續參與 AI 行情的核心策略。

游景德分析，在非電子族群方面，有鑑今年行情輪動節奏加快，部分過去營運能見度較低的傳產類股，有機會出現基本面翻轉。以野村投信台股投資池觀察，2026 年台股企業每股盈餘（EPS）預估成長率可由2025年的15.01% 加速提升至30.59%，其中，電子類股仍為主要貢獻來源，而傳產族群亦有望在關稅影響鈍化與基期效應下由虧轉盈。游景德認為，在快速輪動的市場環境中，台股配置更需要多元、彈性且機動的策略，才能掌握不同產業輪動所帶來的投資機會。

00999A採取結合獨特的3D鎖息策略與「高信念成長」的雙軌架構，跳脫單一產業限制，從基本面全方位評估公司現金流與資本利得潛力。所謂3D分別涵蓋「股利預測（Dividend Forecast）」、「股利宣告即時因應（Dividend Declaration）」與「股利輪轉操作（Dividend Rotation）」，透過不同時間軸鎖定潛在高息與成長機會，掌握息收與資本利得的最佳平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股

延伸閱讀

台股資金活水本周挹注238億元 16檔台股 ETF 發股利、00919配發最多

4月配息高峰！本周16檔台股ETF發股利238.87億元 00919發144億元最多

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

台股主動型 總規模大增

相關新聞

複製0052爆紅模式？富邦啟動00662分割投票…價格有望重回20元發行價級距

富邦投信啟動00662受益人會議投票，將討論基金分割的提案。若通過，分割後價格可望回到20元發行價級距，提升流動性與投資便利性，助益投資人參與。投票截止日為4月27日。

重壓00919與00713等高股息…三年獲利560萬靠息收買正2！小師傅：買完換00662

小師傅透露，他在三年內透過長期持有高股息股票獲利560萬，未有任何賠錢紀錄。他計劃在購買100張正2後，進一步進場富邦NASDAQ（00662），強調現金流的重要性。

0050規模破1.5兆！經理費調降總費用率估探0.18%…達人曝新買選這檔、舊有免換

元大台灣50（0050）規模突破1.5兆，經理費率及保管費明顯下降，預計總費用率可達0.18%。新投資者選擇0050理財較為合理，持有006208者則無需更換。

0050狂漲00940卻站不回10元？網揪選股邏輯致命傷：大盤拉到3萬5還在躺

元大台灣價值高息ETF（00940）自上市以來表現不如預期，股價持續在10元以下徘徊。投資人質疑其選股邏輯與市場時機，並對其高股息策略提出批評。雖然有分析認為其低風險定位符合市場需求，但仍有網友認為其殖利率未能帶來實質增長。

換掉00757改買00988A！1天就噴漲10% 直雲：就算是ETF也受不了弱勢股

00988A今天噴了10%！ 我目前國外ETF就只推00988A，今天直接大漲10%突破盤整區，我們這邊也很多人聽我買後今天也很開心。但是這可以跟大家分享我的兩個心得。 心得1： 我是從前年開始推00757，但最近發現00757實在很疲弱，所以2月24日發文把00757換成00988A，我大可以要大家一直抱著00757，反正那終究會上去。但我就是受不了不好的ETF，所以我才發文換00988A，後來00988A表現果然比00757還要好！我就是會調整ETF的人！ 心得2： 當初我會買00757主要是我以前也常常說國內買主動國外買被動，因為我看過很多研究也都是國外ETF是被動會贏過主動，也就是現在國內很多被動派堅持的被動會贏過主動，但那是因為外國股票的數據是這樣，但是！但是！我發現被動的00757績效真的不行我還是換成主動式ETF！我不會像很多被動派明明看到主動ETF比較強，還是硬要堅持要買被動ETF，我認為盡信書不如無書，真的就是要因為時間做改變啊！ 我這邊的ETF也都很認真選過！我會持續為大家選出好的ETF啦！

表現亮眼！0050定期定額戶數叩關百萬 月增逾14.2萬戶數創紀錄

證交所13日公3月定期定額統計出爐，其中，元大台灣50（0050）單月月增逾14.2萬人改寫紀錄，推升定期定額戶數衝破98.6萬人新高，改寫2025年7月單月月增11.4萬人紀錄，最快本月將成為國內首檔定期定額戶數突破百萬的ETF；若以每人平均每月扣款萬元計算，每月透過0050進入台股的定期定額資金高達百億，叩關百萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。