表現亮眼！0050定期定額戶數叩關百萬 月增逾14.2萬戶數創紀錄

證交所13日公3月定期定額統計出爐，其中，元大台灣50（0050）單月月增逾14.2萬人改寫紀錄，推升定期定額戶數衝破98.6萬人新高，改寫2025年7月單月月增11.4萬人紀錄，最快本月將成為國內首檔定期定額戶數突破百萬的ETF；若以每人平均每月扣款萬元計算，每月透過0050進入台股的定期定額資金高達百億，叩關百萬。

法人分析，0050為純粹的市值型ETF，被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，且在資金青睞權值股下，自AI起步成長的2023年以來至2026年4月9日，臺灣50指數累積含息總報酬224.5%，勝出大盤含息報酬率170.6%約53個百分點。

除了定期定額戶數亮眼，0050也是低點加碼首選。近期受到美伊戰爭影響，3月4日、3月9日台股分別下跌1,494、1,898點，投資人越跌越買，0050兩日淨申購分別達270億、253億元，累積3月單月淨申購達1,469億元，4月以來僅6個工作天淨申購達87.7億元。

0050隨台股回彈、投資人資金挹注下，規模迅速突破1.5兆元，費用率也正式降至0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低，有利投資人長期持有。

而分割後恢復交易的元大台灣50正2（00631L）也受到資金關注，統計2日大跌，合計淨申購金額達76億。統計過往00631L前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，顯見投資人看好台股後市表現，積極加碼搶反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。