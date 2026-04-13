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富邦NASDAQ 00662啟動分割投票 投票至4月27日截止

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦NASDAQ電子投票方式，投票至4月27日截止。富邦投信／提供
富邦NASDAQ電子投票方式，投票至4月27日截止。富邦投信／提供

富邦投信宣布，旗下富邦NASDAQ（00662）即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至4月27日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF價格攀升，本次分割議題迅速成為市場焦點。

富邦投信指出，00662追蹤NASDAQ-100指數，涵蓋全球科技龍頭企業，受惠AI、雲端運算與高效能運算趨勢，近年基金規模與淨值同步走升。然而，隨淨值墊高，單張投資金額提高，也使部分投資人進場門檻上升。

ETF分割為國際市場常見機制，透過調整受益權單位數，使每單位價格下降，但投資人持有總價值不變。此舉有助提升流動性與交易便利性，並提高定期定額與小額投資參與意願。

若分割決議通過，00662將以受益人會議當日（4月30日）基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數進行調整。計算出實際分割倍數後，再以停止交易首日（7月29日）之基金淨值進行分割，當天揭露之淨值即為分割後淨值，惟至恢復交易日（8月4日）前仍會波動。

回顧先前富邦科技（0052）案例，於2025年完成分割後，受益人數由18.8萬人（2025年11月底）增至44.8萬人（2026年3月底），成長近140%，顯示分割有助帶動交易活絡與投資人參與度提升。

ETF分割雖不影響指數追蹤與投資本質，但價格下調有助投資人提升資金運用效率，使投資策略更具彈性，特別是在市場震盪時，有利於分批布局與風險控管。

隨台灣ETF市場規模擴大，產品設計持續與國際接軌，分割與機制優化已成重要發展方向。00662此次啟動投票，也反映資產管理業者積極回應投資人需求、提升產品競爭力的趨勢。

富邦投信提醒，持有人可透過書面或「集保e手掌握」及券商App進行電子投票，持有1股即可參與，流程僅需數分鐘。電子投票期間為4月10日至4月27日24時止。

整體而言，在全球科技產業長線成長趨勢未變下，NASDAQ相關ETF仍具中長期配置價值，透過制度優化，亦有助提升市場參與度與投資效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 券商 富邦投信

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