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重壓00919與00713等高股息…三年獲利560萬靠息收買正2！小師傅：買完換00662

聯合新聞網／ 小師傅存股
小師傅分享先以00919、00713與00878建立強大現金流支撐負債壓力，3年內締造560萬含息報酬後，再以此為底氣穩步轉進正2與00662等市值型標的。圖／聯合報系資料庫
小師傅分享先以00919、00713與00878建立強大現金流支撐負債壓力，3年內締造560萬含息報酬後，再以此為底氣穩步轉進正2與00662等市值型標的。圖／聯合報系資料庫

現在的我，先把現金流灌大，再用現金流去買市值型。如果現金流還沒建立起來，我根本不敢這樣配。因為一旦負債拉高，房貸、信貸、質押利息全部壓上來，我壓力一定很大。

但只要現金流夠大，這些就都不是什麼問題了。雖然高股息的報酬不如市值型，但也不至於慘到賠錢要去睡公園。說穿了，就是少賺一點而已。如果我真的只在乎投資報酬率，那我一開始就不會買高股息了。

這三年，我把全部的錢都投入高股息，到現在含息報酬已經560萬。長期抱的群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），目前沒有一檔是賠錢的，這就是事實。

現在，我下一步也想很清楚。買完 100 張正2後，下一步就是富邦NASDAQ（00662）。但我會等房貸順利核下來之後，再動用信貸進場00662。

◎感謝 小師傅存股 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00662富邦NASDAQ-100基金 市值型

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