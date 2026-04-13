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0050規模破1.5兆！經理費調降總費用率估探0.18%…達人曝新買選這檔、舊有免換

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050規模突破1.5兆，總費用率有望下探0.18%領先006208，建議新資金可買進0050，既有006208投資人則維持現狀無須特別轉換。（圖／本報系資料庫）
0050規模突破1.5兆，總費用率有望下探0.18%領先006208，建議新資金可買進0050，既有006208投資人則維持現狀無須特別轉換。（圖／本報系資料庫）

元大台灣50（0050）規模破1.5兆之後，採用更低費用級距的比例又增加，平均經理費已低於0.08%，保管費則低於0.03%。

如果其他費用和交易費用加起來和去年一樣是0.08% 左右，總費用率會是比0.19%或甚至到0.18%。這樣今年富邦台50（006208）要追上就比較難一些了。

但兩者的差距還是很有限，所以新買買0050很合理，但已有006208也不用特別去換。

（目前我自己是新買0050，我老婆則是原本持有006208也不用換）

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型 內扣費用 經理費

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