0050狂漲00940卻站不回10元？網揪選股邏輯致命傷：大盤拉到3萬5還在躺

元大台灣價值高息（00940）當年掛牌前聲量驚人，申購熱潮一度席捲市場，甚至被視為高股息ETF代表作之一。不過，上市後表現卻和市場期待出現明顯落差，至今股價仍在發行價下方，也讓不少投資人持續追問，這檔ETF到底問題出在哪裡。

原PO表示，00940當初廣告打得很兇，吸引大量投資人搶進，創下不少紀錄，但上市沒多久就跌破發行價，這兩年雖有起伏，卻大多時間都在10元以下，最新收盤價為9.84元。

他也直言疑惑，若說是進場點太高，這兩年元大台灣50（0050）其實也漲了不少；若說是高股息產品本身不行，為何其他高股息ETF表現又不至於如此落後，因此懷疑問題可能出在選股邏輯、產品設計，甚至發行時機。

留言中仍有一派試圖從產品邏輯切入分析，認為關鍵不一定只是單純的漲跌，而是選股規則與市場時機沒有搭上節奏。像是「選股的問題」、「ETF的問題都是選股的問題」、「過去高股利不等於未來高股利，就這樣」；也有人認為，00940不是完全不能投資，而是它的定位本就偏向低風險、低爆發，「低風險低報酬，其實定位不同罷了」、「沒有問題，只是複製成功沒那簡單，天時地利人和」、「對手是銀行存款利息啊」。

不過，更多網友的批評相當直接，普遍把矛頭指向高股息邏輯、成分股設計與發行 timing。「用殖利率選了一堆沒未來的低本益比股票」、「殖利率會高就是不被看好 股價上不去」、「最後就是月月配 資產根本無法累積」；還有人認為，00940在成立前就已經把高殖利率題材炒過一輪，後來只剩接盤意味，「他就進場在高股息炒完一波的時候，你說呢？」、「00940只能被吃豆腐 哈」、「大盤拉到三萬五還在破發中」。

至於月配設計，也成為不少人吐槽焦點，「高股息本身就左手配右手」、「講好聽是月月配 實際是該給你的分12次配」、「感謝940驗證人多的地方不要去」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。