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換掉00757改買00988A！1天就噴漲10% 直雲：就算是ETF也受不了弱勢股

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
直雲分享操作實錄，眼見00757表現疲軟，他在2月底果斷建議轉向主動式的00988A，如今回報率證明「會調整」才是真功夫。台股示意圖。聯合報系資料照片
直雲分享操作實錄，眼見00757表現疲軟，他在2月底果斷建議轉向主動式的00988A，如今回報率證明「會調整」才是真功夫。台股示意圖。聯合報系資料照片

＊原文時間4月8日。

00988A今天噴了10%！

我目前國外ETF就只推00988A，今天直接大漲10%突破盤整區，我們這邊也很多人聽我買後今天也很開心。但是這可以跟大家分享我的兩個心得。

心得1：

我是從前年開始推00757，但最近發現00757實在很疲弱，所以2月24日發文把00757換成00988A，我大可以要大家一直抱著00757，反正那終究會上去。

但我就是受不了不好的ETF，所以我才發文換00988A，後來00988A表現果然比00757還要好，我就是會調整ETF的人。

心得2：

當初我會買00757主要是我以前也常常說國內買主動國外買被動，因為我看過很多研究也都是國外ETF是被動會贏過主動，也就是現在國內很多被動派堅持的被動會贏過主動，但那是因為外國股票的數據是這樣。

但是！但是！我發現被動的00757績效真的不行，我還是換成主動式ETF！我不會像很多被動派明明看到主動ETF比較強，還是硬要堅持要買被動ETF，我認為盡信書不如無書，真的就是要因為時間做改變啊。

我這邊的ETF也都很認真選過！我會持續為大家選出好的ETF啦！

◎感謝 直雲的投資筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00988A統一全球創新主動式ETF

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