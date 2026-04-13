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4月除息梯隊 你跟上了嗎？

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
本月即將除息的月月配含債券ETF。資料來源：CMoney 統計至4/9
本月即將除息的月月配含債券ETF。資料來源：CMoney 統計至4/9

全球金融市場面臨風雨3月，出現股債齊跌的情況，S&P 500下挫5.09%，那斯達克下跌4.89%，年初以來頻寫新高價的台股，更成重災區，3月單月重挫10.42%；反觀布局債券的105檔ETF，3月平均跌幅0.5%，顯見債券部位在市場震盪劇烈之際，能展現相對抗跌能力。

統計本月即將除息的月月配債券式ETF，年化配息率最高的十檔，配息水準絕大多數都有6%起跳，最高兩檔更高達8%以上，每單位配息金額介於0.052元~0.199元之間，涵蓋主動債、非投等債與投等債和平衡式。

主動債包含主動中信非投等債（00981D）、主動富邦複合收益、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息，布局非投等債與投等債者，包括第一金優選非投債、凱基美國非投等債、富邦全球非投等債、新光BBB投等債20+、富邦全球投等債，以及BBB投資級債為核心的平衡凱基雙核收息，全數皆會在未來兩周進行除息。

市場法人表示，受到系統性風險增加拖累，全球股市皆出現程度不一的修正。不過隨著美伊停火出現一線曙光，全球主要股市不約而同上演慶祝行情，扮演AI產業火車頭的台美市場更率先表態；只是市場通膨疑慮未解，以七成BBB級債為布局核心、配置三成台股龍頭企業作為衛星持股的平衡型ETF，既能發揮穩定息收的效果，還能為投資組合加入成長動能。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，美伊進入兩周停火期，3月跌深的股市也開始展現反彈量能，不過停火期過後仍有荷莫茲海峽通行問題須面對，全球供應鏈運輸成本若持續攀高，將推升市場通膨疑慮，帶動美國聯準會降息政策遞延預期，加上中東地緣政治變數尚存，因應通膨與金融市場震盪，適當配置平衡型ETF追求降低波動與穩定息收，又能掌握台股成長契機，兼顧防守與攻擊雙重效果，不失為市場渾沌時期的投資優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 00981D主動中信非投等債

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