非投等債違約率下修殖利率反攀高 00981D主動債 ETF 年化配息逾8%

美伊戰爭牽動全球通膨，市場風險情緒反覆，但近期非投等債市場出現「基本面改善、價格評價轉佳」的關鍵落差。根據資料顯示，2026年全球非投等債企業違約率預期仍有下修空間，但近期受地緣政治衝突與利率波動影響，非投等債殖利率卻回升至近一年來相對高點。對此法人認為，非投等債企業違約風險可控、收益率同步墊高，反而使現階段成為分批進場非投等債ETF的有利時點。

中國信託投信旗下主動中信非投等債ETF（00981D）近期公告最新每單位配息金額0.07元，換算年化配息率逾8%，在同類型非投等債ETF中名列前茅，吸引偏好現金流投資人關注。中國信託投信指出，在利率高檔震盪、風險溢酬重新定價的環境下，具備主動管理機制的非投等債ETF，較有利於掌握收益機會。

00981D經理人陳昱彰表示，聯準會3月FOMC會議中，考量美伊衝突升溫及關稅政策帶來的不確定性，微幅上修今年經濟成長及通膨預期，政策利率維持不變。不過，從最新利率點陣圖觀察，聯準會仍預期今年與明年各保留一碼降息空間，顯示貨幣政策走向雖趨審慎，但並未完全封閉未來調整彈性。

市場短期則因中東局勢惡化，對通膨與政策風險的擔憂升溫，美國公債殖利率明顯走升，全球債市一度承壓，非投等債指數殖利率也同步上揚，進而引發投資人對信貸風險的討論，特別是私募信貸是否可能外溢至公開市場。

不過，陳昱彰指出，市場對私募信貸風險的擔憂仍屬過度解讀。私募信貸多為封閉式或永續型產品，主要投資人為保險公司、退休基金等長期資金，流動性設計與每日申贖的公開市場產品明顯不同。現階段市場所稱的「限制贖回」，並不等同於資產被迫清算，短期內尚未出現具系統性影響的清算壓力。

此外，從企業面觀察，已公布2025年第4季財報的非投等債企業中，約有三成對未來投資展望持正向看法，顯示在利率環境趨於穩定、經濟仍具韌性的背景下，企業整體財務體質尚稱可控。

陳昱彰表示，近期隨著市場對降息預期修正，信用利差確實出現波動，低評級債券的價格調整相對明顯，但這並不代表整體非投等債市場投資價值消失，而是進入「重選擇、輕承擔」的階段。

陳昱彰指出，主動式債券ETF的關鍵優勢，在於可依市場變化即時調整投資組合，主動降低CCC級等高風險債券比重，轉而配置現金流相對穩健、再融資能力較佳的BB級標的，有助於在市場震盪時，提升投資組合的防禦力。

從資產配置角度來看，當股市波動放大、投資情緒高度敏感之際，經過信用篩選與風險控管的非投等債，不僅可提供相對穩定的息收來源，也有助於降低整體投資組合波動度。中國信託投信建議，投資人可把握非投等債殖利率處於相對高檔、基本面未明顯惡化的時機，透過主動式非投等債ETF分批布局，爭取收益與風險控管的雙重平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。