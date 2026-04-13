元大金、玉山金...5大金還原控殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

每年台股的5月～9月是除權息旺季，各大上市櫃公司也已陸續公告今年度的最新股利。當中市場關注的焦點，不外乎是股民數龐大的13家金控股的配息情況（金控股民數合計逾600萬）。

去年金控獲利表現亮眼，各家金控也陸續開出配息成績單，截至資料時間（4月10日），13家金控中一共有5家已公告最新的股利政策，依股號排序分別是：

股票名稱 現金股利（元） 股票股利（元） 玉山金（2884） 1.40 0.00 元大金（2885） 1.80 0.40 國票金（2889） 0.50 0.09 永豐金（2890） 1.10 0.20 合庫金（5880） 0.80 0.25

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、公開資訊觀測站

整理：謝宜孝

如果你是有sence的投資人，一定知道配息金額不是愈高愈好，因為股利要看的是殖利率。不過金控中時常出現「配股又配息」的情況，只看現金殖利率也不夠準確，那麼殖利率到底該怎麼算？

配股又配息的金控，要看還原殖利率

答案很簡單，就是將配股配息的殖利率換算成現在的現在的市場價值，就是常聽到的「還原殖利率」。

簡單來說，還原殖利率就是將現金股利和股票股利一併做考量計算，但還原殖利率不是直接把公告的「現金股利+股票股利」加總去除以股價，以元大金為例，還原殖利率不是「（1.8元+0.4元）／股價47.元」。

不是喔、不是這樣的。

現金殖利率計算很簡單，就是將（現金股利／股價）x 100%即可算出，但股票股利還原計算就比較複雜。

同樣以元大金為例，1.8元現金股利，等同手中每張元大金可領到1,800元現金；而股票股利計算比較特別，配股就是發放股票股利，又稱「盈餘轉增資」，白話地說就是公司把部分獲利轉為公司資本、發行新股配發給股東。股東持股數增加（股本膨脹），但公司總價值不變，導致除權後股價稀釋下修。

雖然股票股利公告單位是「元」，但其實它代表的是配股的比例，台灣股票面額一般為10元，以元大金今年情況來說，配股0.4元，就相當於持有每股元大金能收到0.04股（＝

0.4元／面額10元），持有1張元大金就相當於能領到40股（0.04股 x 1000股）的配股數。

計算正確的配股數之後，再將配股數換算成市場價值，如元大金4月10日收盤價為47.4元，40股就相當於1896元（價格可依自己成本價或是除權參考計算）。

加計現金股利後，換算總股利價值約為3,696元（＝股票股利1,896元＋現金股利1,800元），最後將其除以市場股票價值（元大金股價47.7元，等同每張市場價值約47,700元），得出還原殖利率約為7.748%（＝（3696／47700）x 100%）。

股票名稱 現金股利（元） 股票股利（元） 股價 現金殖利率 還原殖利率 元大金（2885） 1.80 0.40 47.70 3.77% 7.77% 合庫金（5880） 0.80 0.25 23.85 3.35% 5.85% 永豐金（2890） 1.10 0.20 32.70 3.36% 5.36% 玉山金（2884） 1.40 0.00 32.25 4.34% 4.34% 國票金（2889） 0.50 0.09 15.35 3.26% 4.16%

備註：股價、殖利率皆以2026.04.10收盤價計

整理：謝宜孝

還原殖利率簡單來說，就是先把配股比例找出來、算出自己實際能收到的配股數之後，再用市價換算成現金價值，最後加計現金股利總額後再除以每張股票的市場價格，就是還原殖利率囉。

不過若是太複雜、懶得計算也沒關係，網路上有很多還原殖利率計算機，輸入對應數值即可自動算出。不過每家計算機的設計邏輯和時間點不盡相同，有興趣的朋友可再自行研究囉。

對於目前已公告最新股利的5家金控配息成績，你還滿意嗎？

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