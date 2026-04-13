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備戰「中小 Alpha」兆豐00996A 換股：PCB 與銅箔基板大廠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著伊朗以色列釋出停戰意願，地緣政治的不確定性暫告一段落。如同2025年關稅遞延的劇本，當外部干擾解除，台股回歸基本面。近期在大型權值股的強勢領軍下，大盤成功修復並站回季線。面對台股新局，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）近期已順勢完成最新一波動態優化的持股調整，全面備戰季線之上的資金輪動行情。

回顧這波急漲修復期，市場上多數主動式ETF普遍繳出擊敗大盤（被動指數）的亮眼成績，再次驗證「主動選股」在震盪市況中的核心價值。市場也觀察到，由於這波急彈是由大型權值股擔綱主力，部分將資金高度集中於純權值股的主動ETF，在短期內受惠最深。

而00996A則始終堅守「Alpha + Beta」的雙軌選股哲學——透過「精選權值股」來穩住大盤報酬（Beta），同時搭配「中小型成長股」來創造超額利潤（Alpha）。因為拒絕單押純大型股，00996A在此波權值股單一領軍的行情中步伐相對穩健，但也正因如此，蓄積下一波更強大的爆發底氣。

00996A研究團隊指出，大盤跌深反彈初期，必然由大型權值股率先表態修復指數，這階段配置純大型股的ETF表現突出屬於合理現象。然而，當指數站上季線並進入高檔盤整時，資金往往會健康擴散，流向具備高爆發力的中小型個股；若大盤強勢續攻，則會呈現大小型股齊揚的格局。00996A提早布局的中小盤成長部位，正是為了在指數修復完畢後的輪動行情中，展現主動選股的核心價值。

「2026年的台股，絕對不是無腦買入單一權值股就能獲利的一年，精準的選股（Beta + Alpha）才是勝出關鍵。」兆豐投信00996A基金經理人王仲良表示，為了極大化Alpha收益並控管波動，00996A團隊持續發揮主動管理精神，在這段期間進行戰術性的持倉調整。

比對3月25日掛牌初期與4月8日的最新持股，00996A研究團隊考量近期部分個股評價面相對較高，已將ODM廠緯穎，以及重電指標華城進行順勢調節。取而代之的，是將資金精準轉進基期相對較低、且受惠於AI伺服器規格升級的PCB與銅箔基板（CCL）大廠的欣興與聯茂。

面對季線之上的台股，00996A透過精選權值股穩住陣腳，並隨時透過中小型隱形冠軍主動出擊。在接下來的盤整與資金擴散期中，這種兼具大盤防禦力與中小型爆發力的結構，可做為投資人迎戰市場變化、建構核心資產的參考。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 以色列 台股

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