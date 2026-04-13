16檔台股ETF本週發放股利 挹注238億資金活水

隨著伊朗與以色列釋出停戰意願，地緣政治的不確定性暫告一段落。如同2025年關稅遞延的劇本，當外部干擾解除，台股回歸基本面。近期在大型權值股的強勢領軍下，大盤成功修復並站回季線。面對台股新局，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）近期已順勢完成最新一波動態優化的持股調整，全面備戰季線之上的資金輪動行情。

2026-04-13 10:22