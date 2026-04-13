快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

16檔台股ETF本週發放股利 挹注238億資金活水

中央社／ 台北13日電
本週是4月台股ETF股利發放高峰期。示意圖／AI生成
本週是4月台股ETF股利發放高峰期。示意圖／AI生成

本週是4月台股ETF股利發放高峰期，根據投信統計，有多達16檔台股ETF將發放股利，預估合計發放逾新台幣238.87億元，約311.75萬受益人將受惠，可望為台股挹注新資金活水。

根據投信引述CMoney統計資料，本週包括群益台灣精選高息（00919）、國泰台灣領袖50（00922）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、野村台灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）、中信綠能及電動車（00896）、富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、FT台灣永續高息（00961）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、富邦台灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944）共16檔台股ETF將發放股利。

其中群益台灣精選高息本季預估每股配發股利0.78元，總共將發放144.32億元，金額最高；緊接著國泰台灣領袖50和大華優利高填息30分別為半年配和季配，本期預估每股配息2元和0.62元，將分別發出33.14億元和22.08億元。

群益台灣精選高息、國泰台灣領袖50、大華優利高填息30等3檔發放總金額前3名台股ETF，股利發放日皆為4月14日，法人看好將為台股挹注資金新動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00922 00918大華優利高填息30 ETF 00713元大台灣高息低波 00935野村臺灣新科技50 00730富邦臺灣優質高息 00944野村台灣趨勢動能高股息

延伸閱讀

4月配息高峰！本周16檔台股ETF發股利238.87億元 00919發144億元最多

00981A 規模連兩日超車高股息ETF 攀升至台股第七大

19檔台股 ETF 填息

主動式台股ETF受益人連續24周創高 群益00992A今年來漲幅居冠

相關新聞

納斯達克100強中之強！詹璇依揭009820選股機制：回測績效差距達四倍

財經主持人詹璇依分析元大納斯達克精選（009820），指出此標的透過四項財務指標從納斯達克100中選出30檔優質科技股，具吸引力的布局良機，回測績效優於標普500。

去年4月股災00918重壓3千張…一年後過增加757張！滾出近千萬股息再加碼0050與009816

Grace在一年內將00918股票數量增至3757張，帳面收益超過2000萬元，年回報率為29.64%。儘管有網友質疑本金多的收益不具說服力，但Grace的成功在於其長期持有與股息再投入的策略，讓他可能成為00918前十大股東之一。

16檔台股ETF本週發放股利 挹注238億資金活水

本週是4月台股ETF股利發放高峰期，根據投信統計，有多達16檔台股ETF將發放股利，預估合計發放逾新台幣238.87億元...

備戰「中小 Alpha」兆豐00996A 換股：PCB 與銅箔基板大廠

隨著伊朗與以色列釋出停戰意願，地緣政治的不確定性暫告一段落。如同2025年關稅遞延的劇本，當外部干擾解除，台股回歸基本面。近期在大型權值股的強勢領軍下，大盤成功修復並站回季線。面對台股新局，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）近期已順勢完成最新一波動態優化的持股調整，全面備戰季線之上的資金輪動行情。

台股資金活水本周挹注238億元 16檔台股 ETF 發股利、00919配發最多

本週是4月台股ETF股利發放高峰期，總計有16檔發放股利預估逾238.87億元，預估共有311萬7,556位受益人受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水。

油價飆升...00642U趁低檔快上車？專家揭「賺不到賺真相」：波動太大千萬別長放

很多人看到原油飆漲，就忍不住想買00642U。尤其今年初從15元一路衝上25元，短短幾個月漲幅超過六成，看起來好像搭上車就能賺。但這檔商品型ETF的本質是波動放大器，在你決定進場之前，有幾件事一定要搞清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。