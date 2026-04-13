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16檔台股ETF本週發放股利 挹注238億資金活水
本週是4月台股ETF股利發放高峰期，根據投信統計，有多達16檔台股ETF將發放股利，預估合計發放逾新台幣238.87億元，約311.75萬受益人將受惠，可望為台股挹注新資金活水。
根據投信引述CMoney統計資料，本週包括群益台灣精選高息（00919）、國泰台灣領袖50（00922）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、野村台灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）、中信綠能及電動車（00896）、富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、FT台灣永續高息（00961）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、富邦台灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944）共16檔台股ETF將發放股利。
其中群益台灣精選高息本季預估每股配發股利0.78元，總共將發放144.32億元，金額最高；緊接著國泰台灣領袖50和大華優利高填息30分別為半年配和季配，本期預估每股配息2元和0.62元，將分別發出33.14億元和22.08億元。
群益台灣精選高息、國泰台灣領袖50、大華優利高填息30等3檔發放總金額前3名台股ETF，股利發放日皆為4月14日，法人看好將為台股挹注資金新動能。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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