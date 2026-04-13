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納斯達克100強中之強！詹璇依揭009820選股機制：回測績效差距達四倍

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依解析009820透過4大財務指標從納斯達克100精選30檔科技菁英，回測績效超越標普500達四倍。中央社
財經主持人詹璇依解析009820透過4大財務指標從納斯達克100精選30檔科技菁英，回測績效超越標普500達四倍。中央社

財經主持人詹璇依表示，若投資人本身偏好科技題材，近期市場討論度較高的標的之一為元大納斯達克精選（009820），她也針對該產品進行說明。

她指出，所謂「納斯達克精選」，是從納斯達克100指數的100檔成分股中，再進一步篩選出30檔個股。

她認為，這樣的設計可視為「強中之強」，因為原本納斯達克100已是受惠科技發展、推動生產力的重要企業，而009820則再從中挑選具代表性的菁英公司。

在篩選機制方面，詹璇依提到，該指數主要透過四項財務指標進行篩選，包括研發支出占比、毛利率波動度、每股盈餘（EPS）成長率，以及未來EPS成長預估。

其中，她特別關注研發支出占比，認為這是企業能否持續創新的關鍵指標。

她進一步說明，相較於直接投資納斯達克100是掌握整體科技趨勢，納斯達克精選則是鎖定趨勢中的領頭企業。

據過去回測數據，該類型的增強指數與標普500指數相比，績效差距可達四倍。

詹璇依指出，若投資人看好科技持續推動生產力循環，並能承受科技股相對較高的波動性，相較於分散投資標普500，相關產品有機會帶來較高報酬。她也認為，在目前市場回檔之下，相關標的已進入相對具吸引力的位階，可作為布局參考。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009820元大納斯達克精選 ETF 成分股

詹璇依 基金小姐姐

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