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油價飆升...00642U趁低檔快上車？專家揭「賺不到賺真相」：波動太大千萬別長放
＊原文時間4月2日。
很多人看到原油飆漲，就忍不住想買00642U。尤其今年初從15元一路衝上25元，短短幾個月漲幅超過六成，看起來好像搭上車就能賺。但這檔商品型ETF的本質是波動放大器，在你決定進場之前，有幾件事一定要搞清楚。
首先，00642U不是直接幫你買一桶原油回來放，而是透過期貨合約來追蹤油價。這代表什麼？每個月合約到期都要轉倉，轉倉就有成本，長期下來這筆隱形費用會慢慢吃掉你的報酬。這也是為什麼很多人發現「油價明明漲回來了，00642U的價格卻沒跟上」，問題就出在這裡。
再來，原油價格本身就是一個高度敏感的市場。一則OPEC減產的消息、一份美國原油庫存數據、甚至一場地緣政治衝突，都可能讓油價在幾小時內劇烈震盪。而00642U又沒有漲跌幅限制，早上帳面還在獲利，下午可能就已經來不及停損，這種速度不是每個人都承受得住的。
不過話說回來，00642U之所以受到散戶歡迎，確實有它的道理：
第一，它讓一般投資人不用開期貨帳戶、不用擔心保證金不足被強制平倉，光是這點就降低了很大的進入門檻。
第二，比起買中油、台塑這類油價概念股，00642U跟國際油價的連動更直接，不會被個別公司的財報或營運狀況干擾。
第三，操作方式跟買股票一模一樣，打開券商APP就能下單，對不熟悉衍生性商品的人來說，這是少數能直接參與原油行情的工具。
但最後還是要講一句真心話：00642U適合的是短線波段操作，不是長期存放的標的。如果你打算買了就放著，轉倉成本加上油價的高波動，長期下來很可能是賠多賺少。想參與原油行情沒問題，但請確定你有紀律地設好停利停損，而不是看到漲了才急著追。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：油價明明漲回來了，00642U 為什麼沒跟上？問題出在這裡！
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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