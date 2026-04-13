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去年4月股災00918重壓3千張…一年後過增加757張！滾出近千萬股息再加碼0050與009816

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股達人Grace於去年股災重壓3000張00918，憑藉長期持有與股息再投入策略將部位擴增至3757張，一年內締造近30%與逾2000萬元的驚人帳面獲利。記者曾吉松／攝影
存股達人Grace於去年股災重壓3000張00918，憑藉長期持有與股息再投入策略將部位擴增至3757張，一年內締造近30%與逾2000萬元的驚人帳面獲利。記者曾吉松／攝影

追蹤Grace的資產配置已經滿一年，去年他在4/8關稅股災時期重壓了3000張大華優利高填息30（00918），目前剛好過了一年，結論是他的00918變成3757張，00918一年戰績是$20,856,875（29.64%），外加近千萬股息，另外新增5張元大台灣50（0050）、40張凱基台灣TOP 50（009816）。

本來想把他一年近2千萬帳面報酬的數字放在首圖，結果數字太多眼睛看起來很花。

我昨天看到有人在Grace文章底下留言「本金大而已，年收益了不起10%」，但其實是一年快30%、帳面賺2千萬，還是那句話，人賺不到認知之外的錢，網路上都有一堆人在教Elon Musk怎麼賺錢了，而且本金多本身就是一個鈔能力呢。

好奇查了一下00918股東分級結構，股東總人數是26.6萬，1000張以上的僅54位，Grace有近4000張，也就是說他很有可能是00918前10大股東，任何一支ETF你能擠進前10名都是非常了不起的人生成就。

無論是之前邀請其他人的文字訪談或是追蹤Grace的資產配置，重點都是在宣揚存股人的精神，希望將長期持有、股息再投入的理念分享給更多人。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50

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