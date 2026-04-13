台股 ETF 配息潮來了 本周16檔發放逾238億 00919配144億最多

本周是4月台股ETF股利發放高峰期，總計有16檔ETF發放股利預估逾238.8億元，可望為台股挹注資金活水。其中，高股息ETF以群益台灣精選高息（00919）配發出144.3億元最多，市值型ETF則以國泰台灣領袖50配發33.1億元最多。

CMoney統計，依配發金額排序，本周將配息的其他14檔ETF依次為大華優利高填息30、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、野村臺灣新科技50、凱基優選高股息30、中信綠能及電動車、富邦特選高股息30、中信成長高股息、富邦旗艦50、FT臺灣永續高息、第一金工業30、凱基台灣AI50、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息。

在這16檔本周配息的ETF中，月配息及季配息各有七檔，市值型則有兩檔。法人指出，投資人可以依據自己的投資屬性及現金流需求，挑選適合的ETF。在不確定的環境下，投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補更能因應類股頻繁輪動。

法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑。大盤高檔震盪，許多投資人難免居高思危，對高檔的台股不知從何下手。高股息ETF兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收，今年來備受矚目。

展望台股後市，00919經理人謝明志表示，現階段宜採取穩健持股布局，聚焦企業的長期競爭優勢。大型金控股受惠壽險接軌IFRS17，4月上旬將第三度公布今年接軌後每月獲利，投資人可以留意相關投資契機。

國泰台灣領袖50這次配息2元創新高，快速吸引資金流入。國泰投信指出，雖然中東局勢不明，但全球對AI需求仍高，台灣出口額持續創新高，今年台股企業預估獲利仍可保持30%，有助支撐股市。投資人可以透過定期定額，參與台股的中長期行情。

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股的波動度，建議配置中要有高息ETF，可望降低投資組合的風險。對於存股族來說，高股息ETF比單一個股更具分散效應，是長期參與台股投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。