快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根投信董座唐德瑜：主動式追成長也開拓更多收益來源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能。（摩根投信/提供）
摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能。（摩根投信/提供）

摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF（00401A）4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神，不只是一般投資人理解的靈活選股或擇時進出，也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能；後者正是目前台灣投資人所期待的，因為00401A透過紀律性執行掩護性買權的策略，經理團隊就可以在取得多元化收益來源的基礎上，一方面讓投資人透過既有的股票部位參與台股的成長機會，一方面也能拿回收益的主導權，在納入權利金收入的基礎上，讓每月的收益更具可持續性。

唐德瑜表示，在過去半年內，摩根投信已經連續發行兩檔主動式ETF，分別聚焦在美國科技股票與台灣股票，這不僅代表摩根在台灣主動式ETF市場耕耘的企圖，也代表投資人可以透過不同的主動式ETF，體驗到摩根在主動式管理上的獨特優勢。摩根投信表示，00401A是摩根在台灣推出的第二檔主動式ETF，同時也是全台首檔紀律性執行掩護性買權策略的主動式ETF，它的掛牌不只象徵台灣的主動式ETF市場有新的投資策略，也代表投資人對收益可以擁有更大的主動權。

00401A經理人沈馨表示，儘管當前台股震盪相對明顯，但這環境對掩護性買權的執行卻相對有利，再加上市場已把台股在今年的EPS的年增率從年初的21%上調到28%，因此，未來透過紀律性執行掩護性買權策略，00401A不僅可以據此打造每月收益來源，也有機會在收益的基礎上，透過布局更多優質企業的股票，去參與更多台股成長的潛在機會，投資人不必在收益與成長中二選一。

沈馨指出，00401A目前的持股比例已超過九成，剩餘的部位將會紀律性地去執行掩護性買權策略。在產業的選擇上，00401A目前有65~70%的部位在科技產業，另外也有部分會投資在包括金融、工業、原物料與電信等產業。不過，目前團隊正在觀察油價與通膨對台股市場的影響，倘若未來中東戰事擴大，團隊也將適時減碼對部分消費類股（如紡織）的配置比重，以維持投資組合的韌性。

摩根投信指出，這次掛牌的00401A，其掩護性買權的策略雖是首次引進台灣，但它早已被摩根資產管理集團運用在全球，相關衍生性收益ETF的管理規模達新台幣2兆元，市占率全球第一；在主動式ETF的資產規模上，摩根資產管理集團目前在也以超過新台幣6兆元的規模位居全球第一；可見無論主動式ETF還是掩護性買權策略，摩根資產管理集團都是業內的領導者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根投信 摩根 台股

延伸閱讀

摩根00401A上市！揭密掛牌前「卡位內幕」精準布局

不違背買0050！11檔主動ETF全勝大盤…詹璇依點名00981A：更已實質翻倍

台股主動型 總規模大增

債市震盪未歇 收益型投資策略受市場關注

相關新聞

摩根投信董座唐德瑜：主動式追成長也開拓更多收益來源

摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF（00401A）4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神，不只是一般投資人理解的靈活選股或擇時進出，也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能；後者正是目前台灣投資人所期待的，因為00401A透過紀律性執行掩護性買權的策略，經理團隊就可以在取得多元化收益來源的基礎上，一方面讓投資人透過既有的股票部位參與台股的成長機會，一方面也能拿回收益的主導權，在納入權利金收入的基礎上，讓每月的收益更具可持續性。

投信股票型基金首檔淨值逾700元 統一全天候基金創紀錄

台股逐步收復美伊戰爭的失土，雖然加權指數尚未回到歷史收盤高點，有多檔主動式台股基金淨值已領先創高，更誕生首檔淨值逾700元的高淨值基金。據晨星統計至4月9日數據，淨值王統一全天候以715.06元，持續改寫投信股票型基金歷史最高紀錄。台股科技型基金淨值王統一奔騰基金，淨值達到586.07元，同步創下新高。投信股票型基金、台股科技型基金的兩大淨值王皆出自統一投信，顯示其主動投資團隊長期以來，透過專業投研能力，成為投資人財富成長的重要推手。

ETF發行競爭激烈 募得到資金不稀奇還得留得住

台灣ETF（指數型股票基金）市場在過去幾年快速擴張，2024年全年新發行ETF為33檔，2025年進一步增加至46檔，創下新高；進入2026年，供給動能仍未降溫，前三月超過10檔開募，發行節奏持續加快。從數量變化來看，ETF已從過去的穩定推出，轉為密集上架的階段。但值得注意的是，同時也有產品退場，透露出ETF的競爭除了在募集期吸引投資人外，能否維持熱度更是重點。

00981A 規模連兩日超車高股息ETF 攀升至台股第七大

台股再度刷新歷史新天價，10日上漲556點或1.59%，收35,417點，而主動式ETF王者——主動統一台股增長（00981A）再度改寫主動式新篇章，收盤價、淨值、規模紛紛改寫新高，規模繼9日超車復華台灣科技優息（00929）後，今日再度超車元大台灣高息低波（00713），攀升至台股ETF第七大。

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

中小型股活蹦亂跳，櫃買指數近期表現更勝集中市場指數，10日再創歷史新高，帶動相關基金與ETF表現同步升溫。觀察台股原型ETF近一周績效，聚焦上櫃指數的中信上櫃ESG30（00928）表現最亮眼，近一周報酬率14.6%，拿下台股原型ETF績效冠軍；第二名則是主打高價成長股的中信小資高價30（00894），近一周報酬率12.9%；第三名為鎖定科技主題的野村臺灣新科技50（00935），近一周報酬率12.8%。

主動式ETF再添新兵！主動群益美國增長00997A 4月14日掛牌交易

台灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益美國增長ETF（00997A），將自4月14日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。