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投信股票型基金首檔淨值逾700元 統一全天候基金創紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
淨值500元以上的投信股票型基金。(資料來源：晨星)
淨值500元以上的投信股票型基金。(資料來源：晨星)

台股逐步收復美伊戰爭的失土，雖然加權指數尚未回到歷史收盤高點，有多檔主動式台股基金淨值已領先創高，更誕生首檔淨值逾700元的高淨值基金。據晨星統計至4月9日數據，淨值王統一全天候以715.06元，持續改寫投信股票型基金歷史最高紀錄。台股科技型基金淨值王統一奔騰基金，淨值達到586.07元，同步創下新高。投信股票型基金、台股科技型基金的兩大淨值王皆出自統一投信，顯示其主動投資團隊長期以來，透過專業投研能力，成為投資人財富成長的重要推手。

根據晨星4月9日數據，全市場投信股票型基金淨值超過500元的有四檔，淨值皆創下新高。其中，統一投信就包辦三檔基金，依序分別為統一全天候基金715.06元、統一奔騰基金586.07元、統一黑馬基金520.11元。這三檔基金在20、30多年前以淨值10元成立，至今已成長約50、70倍，帶動投資人長期財富增長。隨著淨值成長，加上資金持續流入，3月底時，統一全天候、統一奔騰、統一黑馬基金規模已達到113.67、448.53、272.87億元。

統一投信表示，理財計劃的關鍵是選擇淨值穩健向上的基金，以主動式股票型基金最具優勢。優秀的投研團隊發揮主動式投資實力，追求超額報酬，與時間的複利效果加乘，有機會進一步提升投資效果。近年市場環境驟變，產業輪動加速，投資人可以配置台股一般型基金如統一全天候、統一黑馬基金，投資範圍涵蓋台股全產業，靈活掌握台股各領域的投資機會。青睞科技趨勢商機的投資人，也可以利用台股科技型的統一奔騰基金，精準布局AI時代的科技股成長動能。

偏好ETF投資的投資人，可以透過主動式股票型ETF參與股市長多行情。繼台股型的00981A、海外股票型的00988A後，統一投信將於4月22至24日募集旗下第三檔主動式股票型ETF，為統一台股升級50主動式ETF（00403A）。00403A主打市值投資再進化，將以台股市值前50大為基底，對投資組合進行四大面向升級，包括汰弱、增強、靈活調整、彈性持股。這檔ETF發行價每股10元，預計5月12日掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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