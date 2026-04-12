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復華金融股債雙收傘型ETF上櫃掛牌 櫃買債券ETF突破百檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心ETF市場再添生力軍，由復華投信所發行的復華金融股債雙收傘型證券投資信託基金，旗下包含主動復華金融股息（00998A）及主動復華金融債息（00986D） 兩檔ETF，將於今（2026）年4月15日在櫃買中心正式掛牌交易。這次復華投信債券ETF的上櫃掛牌，為櫃買中心迎來第100檔債券ETF，也為櫃買債券ETF市場樹立重要里程碑，顯示債券ETF市場規模與產品多元化的同步提升，也反映投資人對穩健收益型商品的高度需求。

復華投信這次以傘型架構同步布局股票與債券的主動式ETF，不僅展現產品設計創新，也進一步完善櫃買中心主動式ETF商品版圖，同時也象徵我國資產管理業在產品多元化與策略整合的持續深化，展現政策引導與業者創新並進的具體成果。

復華投信這次掛牌的股票主動式ETF（00998A）主要投資於全球股票市場，並以金融相關產業為核心布局。依據公開說明書，該檔ETF主要透過對總體經濟、產業趨勢及企業獲利狀況的分析，靈活調整投資組合配置，以掌握不同景氣循環下的投資機會。在選股策略上，將以股利率作為初步篩選條件，並進一步綜合評估基本面品質，同時納入具備成長潛力標的，兼顧收益與資本利得機會，以提升整體投資效益。

這次掛牌的主動復華金融債息（00986D），主要投資於全球債券市場，並以金融相關產業的債券為核心配置。依據公開說明書，該檔ETF操作上將優先挑選具備穩定債息收益且風險可控標的，並透過對總體經濟、貨幣政策及債信品質的研判，動態調整資產配置與存續期間，以因應市場變化並掌握投資契機。

截至2026年3月底止，櫃買中心債券ETF已計有99檔、資產總規模達2兆9,383億元，以彭博數據統計，債券ETF規模仍領先亞洲主要證券交易所。隨著主動式ETF逐漸成為全球資產管理發展趨勢，櫃買中心將在既有產品基礎上，持續推動主動式ETF發展，展望未來，櫃買中心也將持續攜手投信業者與國際指數機構，推動更多元創新ETF商品，深化市場結構與提升國際競爭力。

櫃買中心表示，在政策支持與市場需求雙引擎帶動下，臺灣正邁向亞洲資產管理中心目標穩步前進，ETF市場亦將持續扮演關鍵推手角色，為投資人提供更豐富且有效率的投資商品選擇。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

櫃買中心 債券

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