快訊

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A 規模連兩日超車高股息 ETF 攀升至台股第七大

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股再度刷新歷史新天價，10日上漲556點或1.59%，收35,417點，而主動式ETF王者——主動統一台股增長（00981A）再度改寫主動式新篇章，收盤價、淨值、規模紛紛改寫新高，規模繼9日超車復華台灣科技優息（00929）後，今日再度超車元大台灣高息低波（00713），攀升至台股ETF第七大。

主動統一台股增長股價已經連續三天寫歷史新高，10日上漲2.44%或0.55元，收23.13元，推升成立以來績效已經超過135.4%、再加上首次發放股息，首次配息0.41元，單季配息率2.02%，預估配發總金額16.97億元，在息利雙收的誘因下，不僅吸引息收入袋的資金再投入，同時新資金也在高檔仍勇敢進場，單日淨申購23.07億元，規模衝上1,211.43億元。

主動統一台股增長今年以來績效已經超過39.59%，遠高於加權報酬指數的22.59%，最新的前十大持股及權重依序為台積電（2330）9.11%、台光電（2383）8.08%、台達電（2308）6.27%、金像電（2368）5.94%、健策（3653）5.77%、奇鋐（3017）5.66%、貿聯-KY（3665）的5.54%、智邦（2345）5.52%、旺矽（6223）5.39%、欣興（3037）4.82%。

主動統一台股增長頻創新高，是否還能上車是許多投資人關切的問題，ETF達人表示，投資個股的話，會有估值過高的問題，因為再怎麼優秀的企業，本益比終究有極限。而ETF的估值取決於成分股的估值天花板，當成分股的股價已經反映了未來的價值、本益比過高時，被動式ETF只能僵固性地持續抱股，但主動式ETF可以靈活換股，買進本益比還在低基期、獲利正要爆發的潛力股，股價的向上實力因此更強。

ETF達人進一步表示，主動式ETF在不斷汰弱換強的機制下，只要操作得宜，淨值可說是沒有天花板。從淨值最高的台股共同基金「統一全天候基金」淨值已超過700元就可看出端倪。投資主動式ETF可擇優定期定額布局或逢拉回分批買進，以搭上長多行情。

展望後市，主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，隨著戰爭不確定性降低，股市將回歸基本面。台灣經濟受惠於美國CSP（雲端服務供應商）持續擴大資本支出，帶動出口表現，也讓經濟成長強勁，台灣企業獲利增速仍向上，可望支撐台股表現。由於AI長線趨勢明確，只要企業獲利未見實質下修、經濟無明顯失速，若因外部因素影響而出現震盪時，反而是波段低位布局絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 科技 ETF

延伸閱讀

一早被 00981A 配息香醒！首次股息發放17億

九檔百億級ETF 創高價

台股主動型 總規模大增

0052、00981A勢不可當 分別晉升台股ETF第六大、第八大

相關新聞

台股收復35K！0050規模正式突破1.5兆元 費用率再降至0.08%

美伊戰事暫休，帶動台股氣勢全面回升，同步帶動台股ETF強勢表現，元大台灣50（0050）於10日強漲逾2%，伴隨美伊戰事逢低加碼資金流入，推升0050規模突破1.5兆元大關，持續站穩ETF規模王的位置，也隨著規模持續增大，費用率也再降至0.08%，持續有利長期投資。

00981A 規模連兩日超車高股息 ETF 攀升至台股第七大

台股再度刷新歷史新天價，10日上漲556點或1.59%，收35,417點，而主動式ETF王者——主動統一台股增長（00981A）再度改寫主動式新篇章，收盤價、淨值、規模紛紛改寫新高，規模繼9日超車復華台灣科技優息（00929）後，今日再度超車元大台灣高息低波（00713），攀升至台股ETF第七大。

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

中小型股活蹦亂跳，櫃買指數近期表現更勝集中市場指數，10日再創歷史新高，帶動相關基金與ETF表現同步升溫。觀察台股原型ETF近一周績效，聚焦上櫃指數的中信上櫃ESG30（00928）表現最亮眼，近一周報酬率14.6%，拿下台股原型ETF績效冠軍；第二名則是主打高價成長股的中信小資高價30（00894），近一周報酬率12.9%；第三名為鎖定科技主題的野村臺灣新科技50（00935），近一周報酬率12.8%。

主動式ETF再添新兵！主動群益美國增長00997A 4月14日掛牌交易

台灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益美國增長ETF（00997A），將自4月14日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

0050真的隨便買都行？實測「ALL IN 」對決「下跌加碼」1個月帳面差5.8萬

元大台灣50（0050）實測比較一次性投入與下跌後分批加碼的績效，結果顯示多達58,000元的差距。一次歐硬投入者帳面虧損近8%，而下跌加碼者則虧損約2.14%，驗證了進場時機對投資成效的重要性。

打包台積電與AI國家隊！00400A憑主動選股連兩天爆量…訂單能見度直達2027年

台股今日早盤大漲逾400點，國泰動能高息ETF（00400A）憑主動選股優勢，首日成交超23.8萬張，吸引高度關注。經理人梁恩溢指出，AI產業正迅速增長，訂單能見度已達2027年，00400A重倉高成長個股，有望捕捉成長紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。