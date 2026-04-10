00981A 規模連兩日超車高股息 ETF 攀升至台股第七大

台股再度刷新歷史新天價，10日上漲556點或1.59%，收35,417點，而主動式ETF王者——主動統一台股增長（00981A）再度改寫主動式新篇章，收盤價、淨值、規模紛紛改寫新高，規模繼9日超車復華台灣科技優息（00929）後，今日再度超車元大台灣高息低波（00713），攀升至台股ETF第七大。

主動統一台股增長股價已經連續三天寫歷史新高，10日上漲2.44%或0.55元，收23.13元，推升成立以來績效已經超過135.4%、再加上首次發放股息，首次配息0.41元，單季配息率2.02%，預估配發總金額16.97億元，在息利雙收的誘因下，不僅吸引息收入袋的資金再投入，同時新資金也在高檔仍勇敢進場，單日淨申購23.07億元，規模衝上1,211.43億元。

主動統一台股增長今年以來績效已經超過39.59%，遠高於加權報酬指數的22.59%，最新的前十大持股及權重依序為台積電（2330）9.11%、台光電（2383）8.08%、台達電（2308）6.27%、金像電（2368）5.94%、健策（3653）5.77%、奇鋐（3017）5.66%、貿聯-KY（3665）的5.54%、智邦（2345）5.52%、旺矽（6223）5.39%、欣興（3037）4.82%。

主動統一台股增長頻創新高，是否還能上車是許多投資人關切的問題，ETF達人表示，投資個股的話，會有估值過高的問題，因為再怎麼優秀的企業，本益比終究有極限。而ETF的估值取決於成分股的估值天花板，當成分股的股價已經反映了未來的價值、本益比過高時，被動式ETF只能僵固性地持續抱股，但主動式ETF可以靈活換股，買進本益比還在低基期、獲利正要爆發的潛力股，股價的向上實力因此更強。

ETF達人進一步表示，主動式ETF在不斷汰弱換強的機制下，只要操作得宜，淨值可說是沒有天花板。從淨值最高的台股共同基金「統一全天候基金」淨值已超過700元就可看出端倪。投資主動式ETF可擇優定期定額布局或逢拉回分批買進，以搭上長多行情。

展望後市，主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，隨著戰爭不確定性降低，股市將回歸基本面。台灣經濟受惠於美國CSP（雲端服務供應商）持續擴大資本支出，帶動出口表現，也讓經濟成長強勁，台灣企業獲利增速仍向上，可望支撐台股表現。由於AI長線趨勢明確，只要企業獲利未見實質下修、經濟無明顯失速，若因外部因素影響而出現震盪時，反而是波段低位布局絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。