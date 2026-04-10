櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

中小型股活蹦亂跳，櫃買指數近期表現更勝集中市場指數，10日再創歷史新高，帶動相關基金與ETF表現同步升溫。觀察台股原型ETF近一周績效，聚焦上櫃指數的中信上櫃ESG30（00928）表現最亮眼，近一周報酬率14.6%，拿下台股原型ETF績效冠軍；第二名則是主打高價成長股的中信小資高價30（00894），近一周報酬率12.9%；第三名為鎖定科技主題的野村臺灣新科技50（00935），近一周報酬率12.8%。

對此法人指出，台股若要延續多頭熱度，除了大型權值股撐盤外，更需要中小型股接棒續航；在市場波動仍高的環境下，投資人不妨透過聚焦上櫃或中小型題材的台股ETF分批布局，以分散個股風險、降低波動，同時提高掌握趨勢行情的勝率。

00928經理人張圭慧分析，推動上櫃行情的核心動能，主要建立在三大產業板塊的結構性利多支撐，包含AI高階IC設計與伺服器、記憶體超級循環、高階PCB與成熟製程回溫，使得櫃買市場中多檔具備技術門檻與中長期成長題材的公司，成為資金追逐的主軸。

張圭慧指出，首先是AI高階IC設計與伺服器，輝達（NVIDIA）GTC大會進一步確立AI伺服器需求具備爆發性成長趨勢，帶動供應鏈能見度提升。以伺服器遠端管理晶片（BMC）具備關鍵地位的信驊（5274）為代表，相關企業在AI伺服器擴產與雲端資本支出延續下，持續受惠；同時，聯亞（3081）、旺矽（6223）與力旺（3529）等公司，也分別受惠於AI光通訊、半導體測試與IP授權等中長期成長動能，形成支撐櫃買行情的重要主線。

其次是記憶體迎來超級循環。張圭慧表示，全球記憶體供需偏緊的態勢短期內不易緩解，加上高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，法人普遍看好2026年記憶體有機會迎來新一波漲價循環，進一步推升產業獲利展望。在此趨勢下，群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）等指標廠可望同步受惠，營收與獲利動能具想像空間，也讓記憶體族群成為中小型股行情中的重要推進器。

第三則是高階PCB與成熟製程回溫。張圭慧指出，AI伺服器與電動車雙引擎推升高階PCB、電池模組與相關材料需求，台燿（6274）、健鼎（3044）、新普（6121）等具備技術與客戶基礎的業者受惠程度高。

此外，今年成熟製程晶圓需求回溫，在先進製程產能外溢與供應鏈重新配置的催化下，世界先進（5347）、環球晶（6488）等企業營運亦持續看旺，形成支撐台股中小型與上櫃族群的重要基本面力量。

張圭慧指出，00928聚焦市值領先的上櫃企業，成分股與AI產業高度連結，並深度布局於台股趨勢中成長力道最強的板塊；對於看好AI與半導體升級浪潮、同時重視企業永續治理的投資人而言，00928提供兼顧ESG表現與成長動能的投資工具。在市場資金轉向具成長性與題材性的中小型股之際，透過具指數化、分散持股特色的ETF參與行情，有助於降低單一個股波動風險，並把握產業趨勢所帶來的中長期機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。