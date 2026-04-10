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主動式ETF再添新兵！主動群益美國增長00997A 4月14日掛牌交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益美國增長ETF（00997A），將自4月14日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF主要投資於美國有價證券，經理人綜觀以美國為主軸的整體經濟情勢、市場展望、產業輪動趨勢及個股相對表現等資訊，適時評估以動態調整量化模組部位及質化精選部位之配置比重，因應不同市況建構最佳股票投資組合，尋求達成整體投資組合之操作效益並極大化短、中、長期之績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達216檔(含被動式ETF 193檔及主動式ETF 23檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 美國

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