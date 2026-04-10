台股收復35K！0050規模正式突破1.5兆元 費用率再降至0.08%

美伊戰事暫休，帶動台股氣勢全面回升，同步帶動台股ETF強勢表現，元大台灣50（0050）於10日強漲逾2%，伴隨美伊戰事逢低加碼資金流入，推升0050規模突破1.5兆元大關，持續站穩ETF規模王的位置，也隨著規模持續增大，費用率也再降至0.08%，持續有利長期投資。

統計自美伊戰事休戰以來，4月8日至10日期間大盤加權指數大漲6.6%，在資金積極回補主要權值股下，0050則繳交出7.2%的亮眼績效。

法人分析，0050被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，且在資金青睞權值股下，自AI起步成長的2023年以來至2026年4月9日，臺灣50指數累積含息總報酬224.5%，勝出大盤含息報酬率170.6%約53個百分點。

本波台股震盪，投資人逢低加碼態勢明確，0050在3月單月淨申購達1,469億元，4月以來僅六個工作天淨申購就達87.7億元，顯見投資人對台股深具信心。

0050隨台股回彈、投資人資金挹注下，規模迅速突破1.5兆元，費用率也正式降至0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低，有利投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。