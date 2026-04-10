0050真的隨便買都行？實測「ALL IN 」對決「下跌加碼」1個月帳面差5.8萬
元大台灣50（0050）真的「什麼時候買都沒差」嗎？一次投入 vs 下跌分批的績效比較
有粉絲回饋說我早報寫的下跌1%加碼方法，真的比追高，或是定期定額加碼買進方法，實際績效明顯有感，希望我多寫一些關於市值型ETF投資的文章。
清明連假比較空閒，打算寫幾篇文章比較一次歐硬、定期定額加碼、下跌超過1%再加碼差異。
很多人（註：我沒特別指涉誰）常說0050是市值型ETF，只要長期持有，什麼時間買都沒差，年化報酬至少8%起跳。
這句話其實沒錯，也不完全正確。績效長期向上沒錯，但如果取得成本不同，投資績效真的會一樣嗎？
這次我們用一個「真實市場情境」來做比較。
一、情境設定
策略A：一次歐硬投入（某達人最愛的策略）
3月初（3/2）收盤前一次買進，買進價格：80.35元，截至4/2收盤價73.95元。
帳面報酬：投入1,000,000元，持有股數約12,445股，市值約920,348元，報酬率：-7.96%。也就是短短一個月，帳面虧損接近8%。
策略B：下跌超過1%才分批投入
將資金拆成10等份（每次10萬）：當市場出現明顯回檔再買進。3月符合條件的下跌共有9次：
|進場次數
|日期
|單日跌幅
|收盤價
|第1次
|月初首筆投入
|—
|—
|第2次
|3/3
|-1.99%
|78.75元
|第3次
|3/4
|-4.00%
|75.6元
|第4次
|3/9
|-4.22%
|73.6元
|第5次
|3/12
|-2.04%
|76.6元
|第6次
|3/19
|-2.31%
|76元
|第7次
|3/23
|-2.17%
|74.25元
|第8次
|3/27
|-1.05%
|75元
|第9次
|3/30
|-1.46%
|73.9元
|第10次
|3/31
|-2.09%
|72.35元
二、兩種策略結果比較
平均成本
一次投入成本：80.35元
分批投入平均成本：75.57元
成本直接降低約5.9%
截至4/2投資績效
一次歐硬投入，市值920,348元，-79,652元，-7.96%
下跌分批加碼，市值978,551元，-21,449元，-2.14%
三、差異有多大？
同樣是100萬元、同樣買0050，帳面一個月差距達58,000元，而且注意一件事，市場還在下跌，兩者都虧損，但心理壓力完全不同，一次投入的人，帳面接近-8%，很容易懷疑策略甚至停損，下跌分批投入的人，帳面僅約-2%，更容易持續長期持有，甚至繼續再加碼。
四、這個實驗告訴我們什麼？
1.市值型ETF長期向上 ≠ 進場點不重要
長期報酬來自：時間 × 成本控制
不是只有時間複利需考慮，成本控制更是如何績效更好的關鍵訣竅！
2.成本降低 = 未來報酬放大
當市場反彈時，成本低的人先回本，更早進入複利區間，長期差距會被放大。
3.分批不是為了猜低點，而是降低風險
很多人誤會分批 = 想抄底，其實真正目的只有一個：避免買在短期情緒高點
你不需要猜最低，只是避免最貴，當上短期大學長。
五、為什麼「下跌加碼」特別適合0050？
因為0050本質是市值型ETF，長期經濟成長代表，下跌多半來自市場情緒，而非公司消失，所以震盪下跌，反而是長期投資人的好朋友，可以用更便宜的價格加碼。
六、結論
0050投資其實不是何時買都一樣，而是長期持有 + 有紀律地降低成本
同樣相信長期多頭的人：
一次投入 → 承受波動
下跌分批 → 利用波動
兩者方向相同，但效率不同。
七、一句話總結
長期投資決定你會不會賺錢，買進成本決定你賺得多快。0050不需要神操作，但好的進場節奏，會讓長期投資變得輕鬆很多。
若你也喜歡投資是是市值型ETF，歡迎留言討論，或是分享你認為一次加碼、定期定額，還是下跌超過1%再加碼那種方式最適合自己？
◎感謝 股市小黑 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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