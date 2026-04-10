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0050真的隨便買都行？實測「ALL IN 」對決「下跌加碼」1個月帳面差5.8萬

聯合新聞網／ 股市小黑
100萬投資0050真實情境實測，相較於一次全押承受波動，採用「下跌逾1%分批加碼」策略能有效降低平均成本。中央社
100萬投資0050真實情境實測，相較於一次全押承受波動，採用「下跌逾1%分批加碼」策略能有效降低平均成本。中央社

元大台灣50（0050）真的「什麼時候買都沒差」嗎？一次投入 vs 下跌分批的績效比較

有粉絲回饋說我早報寫的下跌1%加碼方法，真的比追高，或是定期定額加碼買進方法，實際績效明顯有感，希望我多寫一些關於市值型ETF投資的文章。

清明連假比較空閒，打算寫幾篇文章比較一次歐硬、定期定額加碼、下跌超過1%再加碼差異。

很多人（註：我沒特別指涉誰）常說0050是市值型ETF，只要長期持有，什麼時間買都沒差，年化報酬至少8%起跳。

這句話其實沒錯，也不完全正確。績效長期向上沒錯，但如果取得成本不同，投資績效真的會一樣嗎？

這次我們用一個「真實市場情境」來做比較。

一、情境設定

策略A：一次歐硬投入（某達人最愛的策略）

3月初（3/2）收盤前一次買進，買進價格：80.35元，截至4/2收盤價73.95元。

帳面報酬：投入1,000,000元，持有股數約12,445股，市值約920,348元，報酬率：-7.96%。也就是短短一個月，帳面虧損接近8%。

策略B：下跌超過1%才分批投入

將資金拆成10等份（每次10萬）：當市場出現明顯回檔再買進。3月符合條件的下跌共有9次：

進場次數日期單日跌幅收盤價
第1次月初首筆投入
第2次3/3-1.99%78.75元
第3次3/4-4.00%75.6元
第4次3/9-4.22%73.6元
第5次3/12-2.04%76.6元
第6次3/19-2.31%76元
第7次3/23-2.17%74.25元
第8次3/27-1.05%75元
第9次3/30-1.46%73.9元
第10次3/31-2.09%72.35元

二、兩種策略結果比較

平均成本

一次投入成本：80.35元

分批投入平均成本：75.57元

成本直接降低約5.9%

截至4/2投資績效

一次歐硬投入，市值920,348元，-79,652元，-7.96%

下跌分批加碼，市值978,551元，-21,449元，-2.14%

三、差異有多大？

同樣是100萬元、同樣買0050，帳面一個月差距達58,000元，而且注意一件事，市場還在下跌，兩者都虧損，但心理壓力完全不同，一次投入的人，帳面接近-8%，很容易懷疑策略甚至停損，下跌分批投入的人，帳面僅約-2%，更容易持續長期持有，甚至繼續再加碼。

四、這個實驗告訴我們什麼？

1.市值型ETF長期向上 ≠ 進場點不重要

長期報酬來自：時間 × 成本控制

不是只有時間複利需考慮，成本控制更是如何績效更好的關鍵訣竅！

2.成本降低 = 未來報酬放大

當市場反彈時，成本低的人先回本，更早進入複利區間，長期差距會被放大。

3.分批不是為了猜低點，而是降低風險

很多人誤會分批 = 想抄底，其實真正目的只有一個：避免買在短期情緒高點

你不需要猜最低，只是避免最貴，當上短期大學長。

五、為什麼「下跌加碼」特別適合0050？

因為0050本質是市值型ETF，長期經濟成長代表，下跌多半來自市場情緒，而非公司消失，所以震盪下跌，反而是長期投資人的好朋友，可以用更便宜的價格加碼。

六、結論

0050投資其實不是何時買都一樣，而是長期持有 + 有紀律地降低成本

同樣相信長期多頭的人：

一次投入 → 承受波動

下跌分批 → 利用波動

兩者方向相同，但效率不同。

七、一句話總結

長期投資決定你會不會賺錢，買進成本決定你賺得多快。0050不需要神操作，但好的進場節奏，會讓長期投資變得輕鬆很多。

若你也喜歡投資是是市值型ETF，歡迎留言討論，或是分享你認為一次加碼、定期定額，還是下跌超過1%再加碼那種方式最適合自己？

◎感謝 股市小黑 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF

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