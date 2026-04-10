打包台積電與AI國家隊！00400A憑主動選股連兩天爆量…訂單能見度直達2027年

受惠中東局勢趨於樂觀與美股收高帶動，台股今日早盤大漲逾400點，加權指數重返35000點大關。國泰投信表示，資金高度向電子權值與AI產業鏈集結，昨（9）日掛牌的主動型ETF國泰動能高息（00400A）憑藉主動選股優勢，首日創下逾23.8萬張天量奪下全台ETF成交冠軍，10日成交亦破10萬張，顯見投資人對其靈活緊追趨勢的策略高度青睞。

00400A經理人梁恩溢表示，2025年全球半導體設備市場營收達1350.6億美元，年增15%。其中台灣全年營收達315億美元，年增率高達90%，成長幅度居全球主要市場之冠，凸顯台灣緊密供應鏈已深植AI基因，成為全球科技創新的核心驅動者。

梁恩溢指出，AI應用正轉向實質生產力變現，00400A選擇重倉AI，主因伺服器、HPC與先進封裝訂單能見度已達2027年，且台股具高成長與強配息的個股多集中於此。

00400A核心優勢在於動態汰弱留強，由經理人密集盯盤靈活調整，將資金精準挹注獲利明確的領域。

觀察00400A持股名單，除了台積電，也涵蓋台達電、台光電、欣興及金像電等AI類股。透過「打包AI產業鏈」配置，確保無論趨勢如何輪動，皆有望捕捉台廠從上游晶片到下游整合的成長紅利。

梁恩溢強調，AI產業進入分化期後個股輪動加快，更考驗經理人選股能力。00400A團隊從基本面與營運數據著手，剔除無實質獲利的題材股，專注具技術壁壘的龍頭企業；隨著AI產值比重擴張，鎖定核心AI產業鏈的00400A，將是獲取超額報酬的關鍵布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。