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00878本季配息有望0.42元！存股哥看好年化殖利率破7％：肯定是一張不賣

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥預估00878本季將穩健配發0.42元，並分享持有210張長達5年締造股息與價差雙贏的經驗。中央社
存股哥預估00878本季將穩健配發0.42元，並分享持有210張長達5年締造股息與價差雙贏的經驗。中央社

時序進入第二季，國泰永續高股息（00878）也將在月底公告本季配息，目前收益平準金0.41、資本平準金7.68，就算三月暴漲暴跌，可分配收益還是相當充足，00878追求的是穩健的配息，因此個人認為持平配息0.42的機會比較大一點。

去年2025年同期正逢對等關稅股災，當時寫文時收益平準金0.35、資本平準金4.59，當時公告配息0.47，到了下半年降息潮還是連兩季穩定配發0.4，殖利率大約在7%-8%左右，在動盪時期00878都一再展現穩健的配息能力。

雖然現在配息仍有往上提升的空間，但我覺得以現在高股息的配息風氣，穩定一點應該是目前的趨勢，假設照預期配0.42，股價22年化殖利率估7.6%、股價23年化殖利率估7.3%、股價24年化殖利率估7%。

我持有00878共210張，如配息0.42那我本季領息跟上季一樣$88,200，持有878共5年，過去累積股息$718,430，加上本次配息有機會突破80萬，目前帳面+$552,300(12.97%），可謂是股息價差一起賺。

但我肯定是一張都不會賣的，而是把它當成撬動槓桿的力量來源，為我創造更大的資產、更大的現金流，阿基米德的名言「給我一個支點我就能撬動整個地球」，作為我第一個使用槓桿的高股息，5年來它從沒讓我失望過。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 對等關稅

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