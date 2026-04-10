00929配息回升變搖錢樹？網狂噓「零成本」神邏輯：到底誰信這套

曾經爆紅的高股息ETF復華台灣科技優息（00929），在歷經配息縮水與規模下滑後，再度因「配息降成本、打造搖錢樹」說法引發討論。不過消息一出，PTT股板風向幾乎一面倒，噓聲遠大於支持聲，焦點集中在「零成本」這套邏輯是否站得住腳。

根據報導，理財達人陳重銘指出，復華台灣科技優息（00929）近月配息回升，若長期持有並將股利再投入，可逐步降低持股成本，甚至達到「成本歸零」，變成穩定領息的搖錢樹。他也強調，ETF納入台積電等成長股後，兼具配息與資本利得，適合長期投資族群。

然而該論點在社群引發反彈，尤其是「配息等於降低成本」與「零成本」概念，成為網友質疑核心。

有部分網友認為00929至少「不算最差選擇」，甚至拿其他產品比較...有網友表示「看看00940，00929不錯了」、也有人認為「0成本，又有固定現金流還不錯啊」、另有聲音指出「很安心」。

但整體風向明顯偏負面，且集中火力在「零成本」與「配息邏輯」...不少人直言「還在講0成本的誰信誰傻」、「成本歸零笑死」、「配息是降低成本？到底有多弱智」；也有人質疑邏輯本質「零成本是假議題，事實是資金卡在時間複利低的標的」、「成本問題不就是左手換右手的換句話說嗎」？

另有投資比較派指出「納入台積賺進五成 那怎不買台積就好」、「照這個邏輯 0056早就零成本啦 幹嘛還凹929」；同時也出現不少質疑業配聲浪「業配吧」、「接到商單ㄌ」、「業配廢文」。

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