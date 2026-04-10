買0050怕接刀又怕錯過？林正峰曝「3-5-2」加碼策略：主力資金留到這點位

＊原影音錄影時間為4月7日

財經專家盧燕俐在《鈔錢部署》節目中表示，近期元大台灣50（0050）回檔幅度約9%多、接近一成，不少投資人開始詢問，現在是否已經是抄底加碼的好時機。對此，Smart智富月刊社長林正峰認為，若台股只跌10%，以過往經驗來看，其實仍屬合理拉回，還不到真正大幅修正的程度。

林正峰指出，從台股長期統計來看，平均每兩年左右就至少會出現一次超過15%的跌幅，甚至多數時候跌幅會超過20%，因此「10%真的是小菜一碟」。

他表示，很多投資人之所以現在急著進場，主要是因為前一段漲勢沒有參與到，單靠定期定額又覺得累積速度不夠快，因此才想找機會用一筆較大的資金切入市場。

針對0050的加碼策略，他建議可分三個階段規劃：

第一個點位放在台股約31500點到31700點附近 若手中有一筆資金，可先投入30%，先卡位、降低「沒買到」的焦慮。他認為，這個區間大約相當於跌10%到12%，且前波低點附近已有買盤支撐，若沒有超級大利空，不容易一次灌破。 第二個點位則放在29000點到29500點 他認為這是這波回檔整理較有可能出現的重要落點，因此建議將50%的主力資金放在這個區間進場。他表示，這一段大約相當於主升段漲幅回檔三分之一，屬於長期強勁多頭中的強勢整理。若從美股與台股的技術面比較來看，台股這一波走勢也較貼近費半，因此這個區間是他認為機率較高的主要布局位置。 至於最後20%的資金，他認為可以保留到更極端的情況再使用，例如台股若跌到24000點附近，再考慮進場。他表示，這種情境雖然機率較低，但若真的發生，通常代表市場出現超級大利空，跌勢會很快、很深，但也可能洗得非常乾淨，後續快速反彈的機會相對較大。

他進一步表示，若三段資金都依照規劃進場，整體平均成本大約可落在台股28300點左右，屬於相對不錯的中期平均成本位置；若投資人手邊資金不多，他則建議持續定期定額即可，若有額外單筆資金，再考慮等到29000點附近一次加碼。

林正峰也提醒，目前台股已跌破季線，若接下來再度測試低點，盤勢其實已經轉弱，後續要特別留意中東戰事是否持續拖長。

他指出，現在市場價格反映的前提，是戰爭不會惡化、川普最終會找到台階下，但若情況不是如此，台股就有可能往他前面提到的29000點附近修正。

他認為，投資終究是機率問題，除了考慮較高機率的情境，也必須預留較差情況的應對空間。尤其外資近期操作明顯偏向先降部位、先避險，顯示國際資金面對不確定性時，仍以保守為主。

因此，對想加碼0050的投資人來說，與其急著一次押滿，不如依照不同點位分段規劃，會是相對穩健的做法。

◎感謝 鈔錢部署-華視優選 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。