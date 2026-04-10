快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

買0050怕接刀又怕錯過？林正峰曝「3-5-2」加碼策略：主力資金留到這點位

聯合新聞網／ 張家麒
面對0050近期回檔，林正峰建議投資人將單筆資金分拆三階段，依序於台股31500點、29000點與24000點分批布局。本報資料照片
面對0050近期回檔，林正峰建議投資人將單筆資金分拆三階段，依序於台股31500點、29000點與24000點分批布局。本報資料照片

＊原影音錄影時間為4月7日

財經專家盧燕俐在《鈔錢部署》節目中表示，近期元大台灣50（0050）回檔幅度約9%多、接近一成，不少投資人開始詢問，現在是否已經是抄底加碼的好時機。對此，Smart智富月刊社長林正峰認為，若台股只跌10%，以過往經驗來看，其實仍屬合理拉回，還不到真正大幅修正的程度。

林正峰指出，從台股長期統計來看，平均每兩年左右就至少會出現一次超過15%的跌幅，甚至多數時候跌幅會超過20%，因此「10%真的是小菜一碟」。

他表示，很多投資人之所以現在急著進場，主要是因為前一段漲勢沒有參與到，單靠定期定額又覺得累積速度不夠快，因此才想找機會用一筆較大的資金切入市場。

針對0050的加碼策略，他建議可分三個階段規劃：

第一個點位放在台股約31500點到31700點附近

若手中有一筆資金，可先投入30%，先卡位、降低「沒買到」的焦慮。他認為，這個區間大約相當於跌10%到12%，且前波低點附近已有買盤支撐，若沒有超級大利空，不容易一次灌破。

第二個點位則放在29000點到29500點

他認為這是這波回檔整理較有可能出現的重要落點，因此建議將50%的主力資金放在這個區間進場。他表示，這一段大約相當於主升段漲幅回檔三分之一，屬於長期強勁多頭中的強勢整理。若從美股與台股的技術面比較來看，台股這一波走勢也較貼近費半，因此這個區間是他認為機率較高的主要布局位置。

至於最後20%的資金，他認為可以保留到更極端的情況再使用，例如台股若跌到24000點附近，再考慮進場。他表示，這種情境雖然機率較低，但若真的發生，通常代表市場出現超級大利空，跌勢會很快、很深，但也可能洗得非常乾淨，後續快速反彈的機會相對較大。

他進一步表示，若三段資金都依照規劃進場，整體平均成本大約可落在台股28300點左右，屬於相對不錯的中期平均成本位置；若投資人手邊資金不多，他則建議持續定期定額即可，若有額外單筆資金，再考慮等到29000點附近一次加碼。

林正峰也提醒，目前台股已跌破季線，若接下來再度測試低點，盤勢其實已經轉弱，後續要特別留意中東戰事是否持續拖長。

他指出，現在市場價格反映的前提，是戰爭不會惡化、川普最終會找到台階下，但若情況不是如此，台股就有可能往他前面提到的29000點附近修正。

他認為，投資終究是機率問題，除了考慮較高機率的情境，也必須預留較差情況的應對空間。尤其外資近期操作明顯偏向先降部位、先避險，顯示國際資金面對不確定性時，仍以保守為主。

因此，對想加碼0050的投資人來說，與其急著一次押滿，不如依照不同點位分段規劃，會是相對穩健的做法。

◎感謝 鈔錢部署-華視優選 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 台股 美股

延伸閱讀

台積電（2330）小賺出場⋯他首賣心慌！網肯定：有賺就是對

降息夢醒了？00679B、00933B...被套牢 小童點「持續偏多」：債市底部已現

投資0050如何在65歲累積出千萬元退休金？35歲起月扣3千元可成就

刷17萬元團費免賣股！施昇輝靠0056股息買單：什麼股票都不用賣

相關新聞

買0050怕接刀又怕錯過？林正峰曝「3-5-2」加碼策略：主力資金留到這點位

台股近期回檔近10%，財經專家林正峰建議投資人採取「3-5-2」加碼策略，分別在31500點、29000點及24000點進場，以降低風險並抓住機會。他提醒，市場局勢仍需密切關注。

不違背買0050！11檔主動ETF全勝大盤…詹璇依點名00981A：更已實質翻倍

台灣主動式ETF即將滿一週年，詹璇依指出，11檔主動ETF表現全勝大盤，00981A更實質翻倍。儘管資金湧入，主動ETF的市場滲透率仍偏低，僅117萬受益人，顯示潛在成長機會巨大。

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

受惠與Google、Anthropic兩大AI巨頭合作，博通（Broadcom，AVGO）近日股價明顯轉強，近一周股價勁揚近12%，領跑費半與那指。法人指出，在AI模型競賽邁向大規模部署的此刻，博通已成為算力革命的關鍵節點，是AI基建不可或缺的關鍵成員，因而吸引資金簇擁。台灣投資人除了透過複委託方式直接買進博通外，也可藉由台股掛牌的海外ETF參與博通長線行情。其中，近期募集的中信美國數據中心及電力（009819），博通為其第一大成分股，權重近3成，上市後預期將成為「含博量」最高的美股ETF。 中國信託投信表示…博通在AI客製化晶片與高速互連領域的「長約能見度」再度被拉長。以近期股價表現來看，博通4月7日收333.97美元、單日上漲約6.1%，4月8日再收350.63美元、續揚4.99%，短短一周累計漲幅逾一成，明顯優於大盤與多數科技具投。

「真0050不配息」竟恐買不到！傳不給加掛原因曝光…周冠男：350萬受益者權益誰護？

台灣兩大市值型ETF，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），因成分股台積電占比過高，正面臨不被納入不配息級別的風險。專家批評此做法可能侵害350萬受益者的權益，引發市場反彈。

不配息0050恐買不到？證交所加掛級別傳設30%天花板…他提3理由搖頭：設限沒意義

號稱「不配息0050」的凱基台灣TOP 50的火熱，證交所計畫加掛配息和不配息級別，但擔心設限可能引發資金集中。專家認為，大者恆大的趨勢無法改變，且實施限制存在困難。投資人熱衷於熱門ETF，未來不配息級別或將成為市場新寵。

美電力基建指數連兩天飆歷史新高 新光 ETF 009805 盤中創新高價

今年至4月9日，美電力基建指數大漲27.52%，大幅領先標普500的-0.3%與那斯達克指數的-1.81%，顯示美AI硬體紅利股買氣強勁，電力基建股成AI「硬投資」新亮點。電力需求爆炸式成長，推高美國電力基建指數（NYSE FactSet U.S. Electricity infrastructure Quality Income Index）頻創歷史新高，4月9日收在329.17點，已連續兩個交易日創新高，帶動追蹤該指數的新光美國電力基建ETF（009805）10日申購買氣強，盤中股價最高觸及15.95元，再創歷史最高價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。