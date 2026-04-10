美電力基建指數連兩天飆歷史新高 新光 ETF 009805 盤中創新高價

今年至4月9日，美電力基建指數大漲27.52%，大幅領先標普500的-0.3%與那斯達克指數的-1.81%，顯示美AI硬體紅利股買氣強勁，電力基建股成AI「硬投資」新亮點。電力需求爆炸式成長，推高美國電力基建指數（NYSE FactSet U.S. Electricity infrastructure Quality Income Index）頻創歷史新高，4月9日收在329.17點，已連續兩個交易日創新高，帶動追蹤該指數的新光美國電力基建ETF（009805）10日申購買氣強，盤中股價最高觸及15.95元，再創歷史最高價。

美國電力告急! 根據美國能源訊署（EIA）公布短期能源展望報告指出，美國在AI及加密貨幣大幅耗電力下，預計2026和2027兩年的電力需求量，將再創歷史新高，整體美國電力消耗量衝破紀錄，從2025年的創紀錄水準4.195兆千瓦時（kWh），推升至2026年的4.244兆千瓦時，預估2027年則將達到4.381兆千瓦時。

專家表示，美伊停火存變數，市場焦點轉向具實質訂單及獲利題材的硬體紅利股，包括半導體及電力基建，受惠全球AI基建需求上升，AI硬體紅利股包括晶片製造、電力基建等類股，景氣能見度回升，企業具實質訂單挹注，未來營收獲利前景明確，吸引資金青睞，尤其是美國，受到AI與加密貨幣的資料中心需求大幅激增，同時家庭和企業供暖和交通需求增加，都將大幅帶動電力消耗，美國恐走向缺電危機，帶動電力基建升級與多元電源佈局商機爆發，吸引第2季美股資金，急速湧進美國電力與電網資產的相關標的淘金。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌認為，AI趨勢帶動下，未來對電力的飢渴程度遠超市場預期，但美國現行電網，有逾三分之一設備服役已超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生電力基建產業中，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等上兆美元級別的投資商機正飆速展開，同時，目前美國科技巨頭，也紛紛自費擴建電網，出現公私合作模式加速電力基礎設備落地，顯示美國電力基建企業，除企業及民眾生活剛需求，受惠AI趨勢加持，未來長期供電訂單正源源不絕增加，建議投資人可以鎖定美國電力基建ETF，透過精準布局AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙題材，來掌握美國AI電力基建股的長線成長契機。

根據台新投信官網資料，新光美國電力基建ETF（009805）追蹤NYSE FactSet美國電力基建優質收益指數（NYFSEQI），投資範圍鎖定美國電力生態鏈（涵蓋發電、輸電、儲能、配電等設備服務及基礎設施等），挑選50檔低槓桿、殖利率佳的公司，布局「AI+電力剛需」題材，由於持有成分股並非平均分散，截至4月10日止，主要前三大成分股包括GE Vernova占12.88%、Vertiv占10.24%與Eaton占9.20%，主要業務並非傳統電力公用事業，而是生產渦輪機、變壓器、散熱及不斷電系統與電網工程的設備商，屬於科技基建股，搭上AI成長紅利，未來成長力更值得關注。

其他成分股中，亦有布局離網發電股的Bloom Energy占2.39%、智慧電網與監控股的Hubbell占6.25%、Itron占0.3%，以及儲能系統的Enphase Energy占0.31%、NextEra Energy占4.15%，投資觸角延伸到分散式能源、電力監控軟體及大型儲能系統等新成長領域，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。