快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根00401A上市！揭密掛牌前「卡位內幕」精準布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF於10日掛牌上市。記者崔馨方／攝影
主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF於10日掛牌上市。記者崔馨方／攝影

摩根投信10日於證券交易所舉行掛牌典禮，正式宣布台灣首檔採用「掩護性買權（Covered Call）」策略的主動式ETF—主動摩根台灣鑫收（00401A）掛牌上市，募集金額逾27億元，在市場波動環境中爭取收益並兼具超額報酬。

摩根台灣鑫收（00401A）10日表現強勁，截至上午11點左右，早盤以10.54元開高，在買盤踴躍追捧下，十點半前盤中最高觸及10.6元，雖最低達10.5元一度翻黑，但隨即於10.56元附近震盪，由黑翻紅，成交量已突破 7.8萬張，市場交易熱絡。

值得注意的是，00401A展現主動式ETF靈活性，早在8日台股噴漲1,531點前便已完成布局，聚焦基本面良好的標的。事實上，在所謂「紀律性操作」策略中，採取掩護性買權（Covered Call），規定每營業日持有的未沖銷賣出選擇權總價值，不得超過基金淨值的25%。配息方面，透過賣出買權（收取權利金），為基金增加額外的配息來源（權利金收益），因此整體來源包括股息、資本利得、權利金。

在摩根團隊的實務操作中，通常將此比例鎖定在20%至25%之間，該限制的核心目的在於「保留上漲空間」，確保基金有75%以上的部位能完整參與台股的上漲行情，在獲取權利金收益的同時，不至於錯失市場大漲的獲利機會，因此在近期台股震盪行情下，進可攻、退可守。

針對主動式ETF趨勢，摩根投信董事長唐德瑜分享，自台灣推出主動型ETF以來，總資產管理規模（AUM）已突破80億美元。事實上，全球主動式ETF的增長趨勢已不可逆，儘管目前台灣市場仍以被動式產品為主流，尤其在近期市場波動加劇之際，操作彈性與超額報酬潛力也將隨著更多元化的產品推出，主動式ETF有望在未來投資市場中扮演關鍵角色，更直言笑稱「沒有人會投訴超額回報」。

主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF於10日掛牌上市。記者崔馨方／攝影
主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF於10日掛牌上市。記者崔馨方／攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 基本面 摩根投信 ETF

延伸閱讀

不違背買0050！11檔主動ETF全勝大盤…詹璇依點名00981A：更已實質翻倍

台股主動型 總規模大增

債市震盪未歇 收益型投資策略受市場關注

台股微跌它逆勢漲！00400A動能高息雙策略發威…盤中近20萬張奪成交王

相關新聞

買0050怕接刀又怕錯過？林正峰曝「3-5-2」加碼策略：主力資金留到這點位

台股近期回檔近10%，財經專家林正峰建議投資人採取「3-5-2」加碼策略，分別在31500點、29000點及24000點進場，以降低風險並抓住機會。他提醒，市場局勢仍需密切關注。

不違背買0050！11檔主動ETF全勝大盤…詹璇依點名00981A：更已實質翻倍

台灣主動式ETF即將滿一週年，詹璇依指出，11檔主動ETF表現全勝大盤，00981A更實質翻倍。儘管資金湧入，主動ETF的市場滲透率仍偏低，僅117萬受益人，顯示潛在成長機會巨大。

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

受惠與Google、Anthropic兩大AI巨頭合作，博通（Broadcom，AVGO）近日股價明顯轉強，近一周股價勁揚近12%，領跑費半與那指。法人指出，在AI模型競賽邁向大規模部署的此刻，博通已成為算力革命的關鍵節點，是AI基建不可或缺的關鍵成員，因而吸引資金簇擁。台灣投資人除了透過複委託方式直接買進博通外，也可藉由台股掛牌的海外ETF參與博通長線行情。其中，近期募集的中信美國數據中心及電力（009819），博通為其第一大成分股，權重近3成，上市後預期將成為「含博量」最高的美股ETF。 中國信託投信表示…博通在AI客製化晶片與高速互連領域的「長約能見度」再度被拉長。以近期股價表現來看，博通4月7日收333.97美元、單日上漲約6.1%，4月8日再收350.63美元、續揚4.99%，短短一周累計漲幅逾一成，明顯優於大盤與多數科技具投。

「真0050不配息」竟恐買不到！傳不給加掛原因曝光…周冠男：350萬受益者權益誰護？

台灣兩大市值型ETF，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），因成分股台積電占比過高，正面臨不被納入不配息級別的風險。專家批評此做法可能侵害350萬受益者的權益，引發市場反彈。

不配息0050恐買不到？證交所加掛級別傳設30%天花板…他提3理由搖頭：設限沒意義

號稱「不配息0050」的凱基台灣TOP 50的火熱，證交所計畫加掛配息和不配息級別，但擔心設限可能引發資金集中。專家認為，大者恆大的趨勢無法改變，且實施限制存在困難。投資人熱衷於熱門ETF，未來不配息級別或將成為市場新寵。

美電力基建指數連兩天飆歷史新高 新光 ETF 009805 盤中創新高價

今年至4月9日，美電力基建指數大漲27.52%，大幅領先標普500的-0.3%與那斯達克指數的-1.81%，顯示美AI硬體紅利股買氣強勁，電力基建股成AI「硬投資」新亮點。電力需求爆炸式成長，推高美國電力基建指數（NYSE FactSet U.S. Electricity infrastructure Quality Income Index）頻創歷史新高，4月9日收在329.17點，已連續兩個交易日創新高，帶動追蹤該指數的新光美國電力基建ETF（009805）10日申購買氣強，盤中股價最高觸及15.95元，再創歷史最高價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。