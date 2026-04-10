摩根00401A上市！揭密掛牌前「卡位內幕」精準布局

摩根投信10日於證券交易所舉行掛牌典禮，正式宣布台灣首檔採用「掩護性買權（Covered Call）」策略的主動式ETF—主動摩根台灣鑫收（00401A）掛牌上市，募集金額逾27億元，在市場波動環境中爭取收益並兼具超額報酬。

摩根台灣鑫收（00401A）10日表現強勁，截至上午11點左右，早盤以10.54元開高，在買盤踴躍追捧下，十點半前盤中最高觸及10.6元，雖最低達10.5元一度翻黑，但隨即於10.56元附近震盪，由黑翻紅，成交量已突破 7.8萬張，市場交易熱絡。

值得注意的是，00401A展現主動式ETF靈活性，早在8日台股噴漲1,531點前便已完成布局，聚焦基本面良好的標的。事實上，在所謂「紀律性操作」策略中，採取掩護性買權（Covered Call），規定每營業日持有的未沖銷賣出選擇權總價值，不得超過基金淨值的25%。配息方面，透過賣出買權（收取權利金），為基金增加額外的配息來源（權利金收益），因此整體來源包括股息、資本利得、權利金。

在摩根團隊的實務操作中，通常將此比例鎖定在20%至25%之間，該限制的核心目的在於「保留上漲空間」，確保基金有75%以上的部位能完整參與台股的上漲行情，在獲取權利金收益的同時，不至於錯失市場大漲的獲利機會，因此在近期台股震盪行情下，進可攻、退可守。

針對主動式ETF趨勢，摩根投信董事長唐德瑜分享，自台灣推出主動型ETF以來，總資產管理規模（AUM）已突破80億美元。事實上，全球主動式ETF的增長趨勢已不可逆，儘管目前台灣市場仍以被動式產品為主流，尤其在近期市場波動加劇之際，操作彈性與超額報酬潛力也將隨著更多元化的產品推出，主動式ETF有望在未來投資市場中扮演關鍵角色，更直言笑稱「沒有人會投訴超額回報」。

主動摩根台灣鑫收（00401A）ETF於10日掛牌上市。記者崔馨方／攝影

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