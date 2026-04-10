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不違背買0050！11檔主動ETF全勝大盤…詹璇依點名00981A：更已實質翻倍

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依指出今年11檔主動式ETF績效全數擊敗大盤，建議投資人可依自身風險承受度採取核心加衛星策略，靈活搭配主被動ETF以創造超額報酬。記者許正宏／攝影
財經主持人詹璇依指出今年11檔主動式ETF績效全數擊敗大盤，建議投資人可依自身風險承受度採取核心加衛星策略，靈活搭配主被動ETF以創造超額報酬。記者許正宏／攝影

台灣主動式ETF自掛牌以來即將屆滿一週年，財經主持人詹璇依在節目中帶領投資人回顧其過去一年的表現。她首先強調，被動市值型ETF（如0050）與主動式ETF並非水火不容。

對於完全不想選股、只求貼近大盤報酬的投資人而言，被動型ETF長期以來具備分散且透明的優勢，絕對是好工具；但若想在類股快速輪動的市場中尋求超額報酬，主動式ETF便能發揮其獨特價值。

震盪行情現買盤 9成投資人仍未上車

詹璇依指出，2026年台股不僅迎來連續第三年的牛市，指數更一舉突破三萬五千點。在市場資金流動上，當3月底因國際政經局勢（如川普與伊朗的議題）引發市場劇烈震盪、單日上下千點時，ETF的成交量顯著放大。

當時單日成交量前十名中就有五檔是ETF，其中主動式ETF佔了兩名（00981A與00991A），而00992A也位居第11名，顯示在震盪行情中，市場資金確實正流向主動式ETF。

儘管資金湧入，主動式ETF的市場滲透率依然偏低。根據證交所數據，全台ETF受益人數已達1500萬人，但主動式ETF受益人數僅約117萬人，佔比不到一成。這意味著仍有高達九成的ETF投資人，尚未參與到這波主動式ETF的成長機會。

11檔主動式ETF擊敗大盤

在績效表現上，今年以來11檔主動式ETF的漲跌幅全數擊敗加權指數大盤。其中00992A漲幅超過三成，幾乎是大盤的兩倍；被譽為ETF之王的00981A規模直逼千億，早期買進的投資人更已實質翻倍。

此外，00991A與00995A也被點名為表現優異的超級大黑馬，而00984A與00987A則因規模較小，具備換股更靈活的優勢；老牌投信野村旗下的00980A與00985A也透過團隊戰繳出亮眼成績。

靈活配置與時機掌握成創造超額報酬關鍵

分析主動式ETF能超越0050等被動大盤的關鍵，詹璇依歸功於經理人的專業選股與題材卡位能力。相較於0050持有近六成台積電、0052持有七成台積電，主動式ETF受限於單一持股不得超過10%的規範（部分如00991A、00985A雖有最高30%機制的特例但也未必要買滿），迫使經理人必須靈活挖掘中小型股來分散風險，並精準掌握產業輪動的時機，在多頭時展現不輸槓桿型正二ETF的爆發力。

針對投資人的資產配置，詹璇依建議採用「核心加衛星」策略：

保守型投資人可將80%資金放在被動市值型ETF，20%投入主動式ETF試水溫

一般上班族或平衡型投資人，可採取60%被動搭配40%主動的比例

若是風險承受度較高、積極追求報酬的投資人，則可反過來將60%至80%的比重放在主動式ETF

詹璇依提醒，投資主動式ETF買的是操盤手的腦袋。投資人在進場前應先檢視經理人過去在主動基金的操盤經驗，例如00991A的呂宏宇、00995A的張書廷，以及00401A與00400A的經理人，皆具備豐富的實戰經歷；而野村團隊則可視為團隊作戰的信任指標。

她也呼籲，主被動沒有絕對優劣，過去績效也不保證未來獲利，投資人仍需審慎選擇適合自己的標的。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00991A動復華未來50 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF 00401A摩根台灣鑫收益 00400A國泰台股動能高息 00984A主動安聯台灣高息 00987A主動台新優勢成長

詹璇依 基金小姐姐

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