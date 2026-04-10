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「真0050不配息」竟恐買不到！傳不給加掛原因曝光…周冠男：350萬受益者權益誰護？

聯合新聞網／ 周冠男
元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）恐因台積電（2330）占比逾6成而被排除加掛不配息級別。記者許正宏／攝影
元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）恐因台積電（2330）占比逾6成而被排除加掛不配息級別。記者許正宏／攝影

欣見證交所正在研議讓ETF加掛不配息級別的方案。

然而台灣兩大市值型ETF，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）因為台積電（2330）占比高達60%以上，竟然有可能會被排除在外？

這是完全沒有道理的，指數型ETF的成分股比例，本來就應該完全按照個股的權重來分配。這並不是這兩個ETF所能控制的結果。

而反對者擔憂的理由，竟然是這兩個大型ETF加掛不配息級別，會進一步壟斷市場？

說穿了，這就是怕別人賺錢比你多不是嗎？利益衝突這麼明顯，也可以成為反對的理由？

那350萬受益者的權益，誰來維護？

◎感謝 周冠男 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 2330台積電 不配息

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